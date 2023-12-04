Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve JICA ile Seminer Gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile "Büyük Afetler Sonrasında Yaşam şartlarının Yeniden Yapılandırılmasındaki Güçlükler" konulu seminer gerçekleştirildi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasarlarını gidermek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı ile bir araya gelerek yapılacak yeni çalışmalarla ilgili Belediye Meclis Salonu'nda seminer düzenledi.

Doç. Dr. Emin Özdamar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka, JİCA Kansai Yuriko Doı, Kansai Uluslararası Çalışma Üniversitesi'nden Prof. Tomio Saıto, Hyogo Üniversitesi'nden Prof. Yuichi Honjo, JICA'dan Kansai Kyoko Naba ve JICA üyeleri katıldı.

Şahin: "Japonya ve Türkiye Dünya'nın vicdanıdır"

Seminerde JICA ile yapılan iş birliğinin öneminden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin deprem sonrası yapılan çalışmaları ve iş birliğini anlattığı konuşmasında şu noktalara değindi:

"Japon hükümeti, Japon Halkı ve Japonlarla olan ortak geçmişimiz var aynı felaketleri yaşadık, dostluğumuzun ne kadar baki, ne kadar güçlü ve ne kadar insani olduğunu gösteriyor. Japonya disiplin ve teknoloji demektir. Japonya aynı zamanda bir inovasyon ve eğitim merkezidir. Japonlarla birlikte deprem master planını öncesi, sırası ve sonrasını çalışmıştık. Deprem sonrası İyileştirme Daire Başkanlığını kurduk. Şu an Gaziantep Nurdağı ve Islahiye 11 ilden çok daha ileri durumda. Çünkü bilgiyi kullanarak en az zararla çıkmamız gerekiyor. Daha da önemlisi şehri depreme hazırlamamız gerekiyor. Dirençli, güvenli, dayanaklı, yeşil ve akıllı şehir olarak dönüştürmemiz gerekiyor. Japonya ve Türkiye dünyanın vicdanı bizim iş birliğimiz bundan sonraki ölen ve öldürülen çocuklar başta olmak üzere herkesin yaşam hakkını korumak olacaktır. Japon Türk dostluğu önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışında, çocukların yaşam hakkını koruyan çok önemli bir güç birliğidir. Teknoloji, bilim dışında küresel vicdansınız. Bizim iş birliğimiz tüm dünyaya öldürme mesajını çok net olarak verecektir."

Seminerde konuşan JİCA Türkiye Ofis Başkanı Yuko Tanaka yapılan iş birliği ve seminerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün burada farklı ülkelerden getirilen temsilciler var. Böyle bir topluluğa hitap etmekten onur duyuyorum. Hepimiz afetlere dayanıklı bir toplum, sürdürülebilir bir kentsel gelişim odaklı bir bakış açısına sahibiz. Afet risk azaltma Türkiye'deki önemli iş birliği alanlarından biridir. Çünkü afetler konusunda ortak dayanımlara ve afet risk azaltma konusunda ortak bir bakış açısına sahibiz. Bu seminer insanımızla mükemmel bir uyum içinde olup fikirlerin paylaşımı, iş birliğine teşvik etmek ve afetlerden sakınma konusunda yeni bir yaklaşımlar oluşturmaya hizmet ediyor. Toplu çabalarımızla şehirlerimizi sadece yeniden inşa etmekle kalmayıp onları daha önce hiç olmadığı kadar dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor. Bu semire yaptığınız katkılarınız için teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü bir gelecek için önlemler paylaşma ve yeniden inşa yoluna çıkıyoruz."

JICA üyelerinden olan Yuriko Doı ise, "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet ve baş sağlığı diliyorum. Bu tarz afetler birkaç saniye içinde bütün hayatımızı derinden etkileyebiliyor. Bu afetler sonrasında yeniden yapılandırma çalışmaları büyük önem taşıyor. Biz buraya daha önce yaşadığımız büyük depremler sonrasında yaptığımızı çalışmaları ve bundan sonraki süreçte bizim deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak için geldik. Bir nebzede olsa fayda sağlamasını diliyorum" dedi.

Kansai Uluslararası Çalışma Üniversitesi'nden katılım sağlayan Prof. Tomio Saıto ise Japonya'da meydana büyük depremler sonrasında hangi çalışmaları başlattıklarını anlatarak, "Kentsel dönüşüm projelerinin hedefli olarak yaşamın yeniden planlanması ve sanayinin yeniden yapılanması şeklinde olması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yeniden Yapılanmanın Önemi ve Zorlukları, Yeniden Yapılanma Hedeflerinin Belirlenmesi (Yeniden Yapılanma Düzeyi), Büyük Hanshin-Awaji Depreminden Örnekler, Japonya'da "Yeniden Yapılanma Planları", Japonya'da "Yeniden Yapılanma Planı", Oluşturma Prosedürleri, Japonya'daki afet müdahale ve kurtarma sistemlerine genel bakış konulu sunumların yapıldığı seminer sonrası katılımcılar soru cevap yaparak merak ettikleri konularda bilgi alma fırsatı yakaladı. - GAZİANTEP