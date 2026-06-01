Fransız aile, bisikletle dünya turu kapsamında Konya'ya ulaştı

Fransa'dan 2025 Ağustos'ta yola çıkan 5 kişilik Dalmayrac ailesi, bisikletle dünya turunun Türkiye ayağında Konya'ya geldi. Fethiye, Pamukkale, Burdur, Tuz Gölü ve Beyşehir üzerinden gelen ailenin sonraki durağı Kapadokya. 'Tekerleğe Doğru' projesiyle düşük karbonlu seyahati teşvik ediyorlar.

Fransa'dan 2025 yılı Ağustos ayında yola çıkan beş kişilik aile, bisikletle gerçekleştirdikleri dünya turunun Türkiye ayağında Konya'ya ulaştı.

Yaklaşık üç hafta önce Türkiye'ye giriş yapan aile, Fethiye'den Pamukkale'ye, Burdur'a, Tuz Gölü bölgesine, Beyşehir'e ve son olarak Konya'ya kadar pedal çevirdi. Fransız ailenin bir sonraki durağı ise Kapadokya olacak. Thomas ve Estelle Dalmayrac çiftinin üç çocuğu ile çıktığı yolculuk, Fransa'dan başlayıp Avrupa ve Mağrip ülkelerini kapsayan uzun bir serüveni içeriyor. Yolculuk sırasında yazın en sıcak dönemini İrlanda'da geçiren aile, ardından feribotla İspanya'ya, oradan Portekiz'e geçti. Noel'i Fas'ta kutlayan Dalmayrac'lar, Atlas Dağları'nın güneyinden Agadir'den Zagora'ya kadar bisikletle yol aldıktan sonra kuzeye yöneldi. Yolculuk, Sardinya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye uzandı. Thomas Dalmayrac, Türk halkının misafirperverliğinden çok etkilendiklerini belirtti. Aile, uzun bisiklet yolculuğuna 2014 yılında, çocuk sahibi olmadan önce başlarken, Fransa'dan İstanbul'a kadar pedal çeviren çift, ardından Bangkok'a uçarak Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Çin, Moğolistan ve Rusya üzerinden Fransa'ya geri döndü.

"Tekerleğe Doğru" adını verdikleri bu yeni projeyle Dalmayrac ailesi, düşük karbonlu seyahati teşvik etmeyi, dünyayı keşfetmenin alternatif yollarını göstermeyi ve uzun süreli aile bisiklet yolculuğunun gerçeklerini paylaşmayı amaçlıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
