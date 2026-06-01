50 bin TL’lik konser fiyaskosu yargıya taşındı: Travis Scott hakkında suç duyusunda bulunuldu

Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlik, müzik dünyasında ve sosyal medyada büyük bir kriz yarattı. Bilet fiyatlarının 50 bin TL’ye kadar ulaştığı organizasyonda ünlü rapçinin sahnede sadece 20 dakika kalarak yüzünü bile göstermemesi bardağı taşırdı. Dolandırıldığını iddia eden bir vatandaş, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

SAHNEDE 20 DAKİKA KALDI, YUHALANARAK AYRILDI

Dünyaca ünlü rapçinin hayranları, büyük paralar ödedikleri organizasyonun ardından hayal kırıklığına uğradı. İddialara göre Travis Scott, etkinliğe yaklaşık bir saat geç başladı. Sahneye yüzünü tamamen kapatan aksesuarlarla çıkan ve yalnızca 20 dakika performans sergileyen ünlü rapçi, beklentileri karşılayamadı. Yüksek bilet ücretleri ödeyen izleyicilerin bir kısmı duruma isyan ederken, Scott gecenin sonunda alandaki bazı katılımcılar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

ADLİYEDE "DOLANDIRICILIK" ŞİKAYETİ

Yaşanan bu fiyasko, eğlence dünyasından adliye koridorlarına taşındı. Etkinliğe katılan bir vatandaş, organizasyonun vadedilen içeriği sunmadığı gerekçesiyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne gitti. Vatandaşın, hem sanatçı hem de organizasyon firması hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

ORGANİZATÖRDEN SAVUNMA: "BU BİR KONSER DEĞİLDİ"

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine, etkinliği düzenleyen TemaCC firmasının kurucusu Taylan Özcan’dan jet açıklama geldi. Kamuoyunda etkinliğin yanlış anlaşıldığını savunan Özcan, organizasyonun en başından beri klasik bir konser formatında planlanmadığını söyledi.

Bilet alan katılımcılara bu durumun önceden bildirildiğini iddia eden Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu etkinlik bir konser değil, 'Hosted by Travis Scott' konseptinde özel bir deneyim gecesiydi. Travis Scott gece boyunca etkinlik alanında bulunmuş, yaklaşık 1 saat boyunca organizasyona ev sahipliği yapmış ve ardından 20 dakikalık bir canlı performans sergilemiştir. Yaşanan organizasyon, uluslararası konseptlere tamamen uygundur."

Organizatörün "konser değil, ev sahipliği gecesiydi" savunmasının, adliyeye taşınan hukuki süreçte nasıl bir karşılık bulacağı ise merak konusu oldu.