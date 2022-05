Fındıklı'da Vatandaşlar, Dereyi Kirleten Mandıraya Tepki Gösterdi: "Balıklar Öldü, Kurbağalar Bile Ötmüyor" - Haberler

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde Karali Çay Sanayi ve Gıda A.Ş.'ye ait mandıranın atıklarının dereye boşaltıldığını belirten bölge sakinleri, "Bizim deremiz çok temiz bir dereydi. İnekler oradan su içer, otlardı. Şimdi balıklar da öldü, kurbağalar bile ötmüyor. Sinekten duramıyoruz" diye tepki gösterdi. Mandıra Genel Müdürü Ali Özcihan, bakanlığın ilgili denetimleri yaptığını, işletme içerisinde arıtma kurulduğunu belirterek, "Dışarıya çok az bir su akmaktadır, maalesef bu şikayetler oluyor" dedi.

Fındıklı'da bulunan Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda A.Ş.'ye ait mandıranın temizliği sonrası oluşan pis suyun boşaltılması nedeniyle derenin kirlendiği, balık ve kurbağaların öldüğü belirtildi. Bölge sakinlerinden Hülya Çakıroğlu, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Fındıklı'da yaşamaya karar verdiklerini belirterek, derede yaşanan kirliliği gösterdi. Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"AHIRIN PİS SULARI IRMAKTAN DEREYE AKITILIYOR"

"Burada Karali çay fabrikası adı altında faaliyette olan mandıra var. Burada biriken pislikler ve mandıranın atık suları arazilerimizin ve evimizin önünden geçen ırmağa akıtılıyor buradan da büyük dereye ve oradan da denize akıtılıyor. Görüyorsunuz nasıl adlandırılır bilmiyorum ahırların kenarında biriken pislik. Bu pislik buraya akıyor, çok kötü bir kokusu var. Artık bu alanda canlı popülasyonu yok, bitti. Balık yok kurbağa bile yok, sivrisinek çok. Yetkililere söylüyoruz ama hiçbir şey yapmıyorlar. Rögar yapmışlar güya rögarlara aktarıyorlar ama su hala buraya geliyor, fizik kanunlarına aykırı. Pislikten fare bile ölmüş. İtfaiye hortumlarıyla ahırı yıkıyorlar atık suyu direk şuradan veriyorlar. O da dereye veriyor. Dere gübre akıyor diyeyim kibarca.

"SİNEKLER YÜZÜNDEN HASTA OLUNUYOR"

Burada oluşan sinekler büyüyor. Kanıtlanmış bir şey bu. Fındıklı halkının yüzde 80'i bu sinekler yüzünden yara bere içinde hasta kaşınıyor. Bu dere boyunda oturanların hepsi aynı. Burada rögarlar var, biz rögar yaptık diyebiliyorlar. Ama içleri boş. Fabrika çalışsın, çalışacak istihdam olarak çok büyük katkısı var ama çevreye de çok büyük zararı var. Burası ahır mandıra. Burayı itfaiye hortumuyla yıkayıp pisliğini dereye akıtıyorlar. Buradaki halkın çoğu fabrikada çalışıyor. Biz fabrikanın kapanmasını istemiyoruz. Fabrikanın gereken işlemi yapmasını istiyoruz."

"ÜRETİM YAPIYORUM DİYE ÇEVRE SAĞLIĞINI YOK SAYAMAZSINIZ"

Sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının olduğunu ifade eden mahalle sakini Celal Çakıroğlu ise şunları söyledi:

"Anayasamıza göre her insan her yurttaş sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Anayasada her vatandaşa verilmiş bir güvencedir. Hiçbir kuruluşun bu hakkı engellemeye veya bozmaya hakkı yoktur. İlgili kurumlar da bu konuda gerekeni yapmakla yükümlüdür. Ama bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamadı maalesef. Şikayet etmemize rağmen, gündeme gelmesine rağmen dikkate alınmadı. Umarım alırlar çünkü çocuklarımıza torunlarımıza sağlıklı bir çevreden başka bırakacağımız daha iyi bir miras yoktur. Bir işletmede istihdam, üretim gibi gerekçelerin çevre sağlığı yanında ne hükmü olabilir."

"DEREMİZ ÇOK TEMİZDİ İNEKLERİMİZ ORADAN SU İÇERDİ"

Vadide ırmak ve fındık bahçelerinde büyüdüğünü söyleyen Aysev Çakıroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim deremiz çok temiz bir dereydi. İnekler oradan su içerdi kapatırdık akşama bir daha orda suyunu içerdi otlardı. Fakat şimdi yukarıda bir mandıra yaptılar, mandıranın atıklarını yıkıyorlar dereye atıyorlar. Dereye atılınca balıklar da öldü kurbağalar bile ötmüyor. Karasinekten duramıyoruz. Sivrisinekten duramıyoruz. Bizim derdimiz bu başka bir şey yok. Biz istiyoruz ki mandıra kendine arıtma yapsın. Arıtmasını da çalıştırsın büyük kuyular yapsın makinalarla toplasın getirsin bir yere döktürsün. Fabrika bize faydalı bir yer biz fabrikayı istiyoruz. Kurulması için ilk imzayı atan da benim. Fabrikada insanlar çalışıyorlar, insanlara iyiliği var fakat bizi böyle kirlettikten sonra biz bundan razı değiliz. Sinekler yüzünden sağlık sorunu yaşıyoruz."

BELEDİYE İŞLETMEYE CEZA KESTİ

Yaşanan gelişmeler ve yurttaşların şikayetleri sonrası Fındıklı Belediyesi zabıta görevlilerinin olay yerine gidip tutanak tuttuğunu ve cezai işlem uyguladığını söyleyen CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadihan Kadıoğlu, "Bizim mahalle temsilcilerimizin de konuyla ilgili şikayetleri oluyordu. Belediye başkanımıza konuyu aktardık ve belediye zabıta görevlileri olay yerine giderek tutanak tuttular. Ardından belediye para cezası uyguladı ve işletmeye en kısa sürede gerekli önlemleri alması uyarısı yapıldı. Belediye ayrıca konuyu Rize Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Burada ciddi bir çevre kirliliği oluşuyor, bu konuda gerekli duyarlılığı göstermek durumundayız" dedi.

"ŞİKAYETLER DOĞRUDUR"

Mandıranın müdürü Ali Özcihan ise, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine "Bakanlık ilgili denetimleri yapmıştır yer yer fabrika ve mandıramızla ilgili şikayetler olduğu doğrudur. İşletme içerisinde arıtma yaptırdık. Dışarıya çok az bir su akmaktadır, maalesef bu şikayetler oluyor" dedi

ANKA / Yerel