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Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin katıldığı iklim çalıştayında sonuç beyannamesi okundu

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Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin katıldığı iklim çalıştayında sonuç beyannamesi okundu Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berkan Güngör: "2023 yılında dünya genelinde 14 bin 678 kişi fırtına, 7 bin 795 kişi sel, 654 kişi heyelan, 406 kişi sıcak hava dalgası, 263 kişi orman yangını,...

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin katıldığı iklim çalıştayında sonuç beyannamesi okundu

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berkan Güngör:

"2023 yılında dünya genelinde 14 bin 678 kişi fırtına, 7 bin 795 kişi sel, 654 kişi heyelan, 406 kişi sıcak hava dalgası, 263 kişi orman yangını, 247 kişi kuraklık ve 23 kişi volkanik aktiviteler sonucu hayatını kaybetti"

KASTAMONU - Türkiye'nin farklı şehirleri ve üniversitelerinden gelen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen "İklim Politikaları ve Gençlik" çalıştayının sonuç beyannamesi açıklandı. Çalıştayda konuşan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berkan Güngör, "2023 yılında dünya genelinde 14 bin 678 kişi fırtına, 7 bin 795 kişi sel, 654 kişi heyelan, 406 kişi sıcak hava dalgası, 263 kişi orman yangını, 247 kişi kuraklık ve 23 kişi volkanik aktiviteler sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı Erasmus+ Gençlik Katılımı Faaliyeti kapsamında desteklenen "İklim Vizyonu: Geleceğe Yönelik Politikalar" projesi çerçevesinde "İklim Politikaları ve Gençlik" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Türkiye'nin farklı üniversiteleri ve farklı şehirlerinden 35 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı. İki gün süren çalıştayda 'iklim eğitimi ve farkındalık', 'iklim dostu inovasyon ve girişimcilik', 'afet yönetimi ve iklim dayanıklılığı', 'yerel iklim eylemi ve sivil toplum çalışma', 'sürdürülebilir çevre, şehircilik ve tarım yönetimi' alanlarından çalışma masası oluşturuldu. Oluşturulan masalarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla fikir alışverişinde bulunarak, iklimin geleceğine yönelik bildirilerde bulundu.

"Geçtiğimiz yıl ülkemizde iklim krizinden kaynaklı 93 çığ, aşırı kar tipi yağışı, 564 heyelan, 1711 orman yangını ve 2028 su baskını vakası kayıtlara geçti"

Çalıştayın tamamlanmasının ardından sonuç beyannamesi açıklandı. Beyannameyi okuyan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berkan Güngör, "Özellikle son yıllarda etkisini giderek daha da fazla hissettiğimiz iklim krizi günümüzde can kayıplarının yanı sıra ekonomik, fiziksel ve kültürel kayıplara neden olmaktadır. Geçtiğimiz yıl ülkemizde doğrudan iklim krizinden kaynaklı 93 çığ, aşırı kar tipi yağışı, 564 heyelan, 1711 orman yangını ve 2028 su baskını vakası kayıtlara geçmiştir. Bu yılın ilk 6 ayında ise 28 çığ, 1418 orman yangını ve 1167 su baskını gerçekleşmiştir. 2023 yılında dünya genelinde 14678 kişi fırtına, 7795 kişi sel, 654 kişi heyelan, 406 kişi sıcak hava dalgası, 263 kişi orman yangını, 247 kişi kuraklık ve 23 kişi volkanik aktiviteler sonucu hayatını kaybetmiştir" dedi.

Daday ilçesinde başarıyla gerçekleştirilen çalıştaya ilginin yoğun olduğunu söyleyen Güngör, "Çalıştay, İklim değişikliği ile mücadelede ortak bir vizyon oluşturmayı; gençlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun iş birliği içinde çözüm önerileri geliştirmesini amaçlamıştır. Hem bugünün hem de geleceğin en önemli aktörleri olan gençliğin, dinleyici konumundan çıkarak kararları etkileyen konumuna geçmesini amaçladığımız İklim Politikaları ve Gençlik Çalıştayı, 7 akademisyen, 14 kamu kurum/kuruluşu temsilcisi, 3 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 özel sektör temsilcisi ve 35 genç olmak üzere toplam 62 kişinin iştirakiyle toplanmıştır. Çalıştay kapsamında, beş tematik çalışma masası oluşturulmuş ve her masa, belirlenen temalar doğrultusunda çözüm odaklı tartışmalar gerçekleştirmiştir. İklim Eğitimi ve Farkındalık Çalışma Masası, 11 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 6 karar ile 31 eylem önerisi, İklim Dostu İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Masası, 13 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 6 karar, 39 eylem önerisi, Afet Yönetimi ve İklim Dayanıklılığı Çalışma Masası, 11 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 7 karar 25 eylem önerisi, Yerel İklim Eylemi ve Sivil Toplum Çalışma Masası, 11 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 6 karar, 34 eylem önerisi, Sürdürülebilir Çevre, Şehircilik ve Tarım Yönetimi Çalışma Masası, 12 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 6 karar, 24 eylem önerisi, olmak üzere çalıştayda toplam 31 karar, 153 eylem önerisi karara bağlanmıştır" diye konuştu.

Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin iklim değişikliği ile mücadelede kritik rol oynadığını söyleyen Güngör, "İklim Politikaları ve Gençlik Çalıştayı kapsamında, iklim değişikliği ile mücadelede alınacak önlemler ve geliştirilmesi gereken politikalar tüm yönleriyle ele alınmış, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilecek stratejiler belirlenmiştir. Çalıştayda, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin iklim değişikliği ile mücadeledeki kritik rolü, yenilikçi teknolojilerin kullanımı, afet yönetiminde dayanıklılığın artırılması, yerel iklim eylemlerinin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir şehircilik ile tarım uygulamaları gibi birçok konu bilimsel, teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla münazara edildi. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve geleceğe yönelik politikalar oluşturmak için, mevcut kaynakların verimli kullanılması, yenilikçi girişimlerin desteklenmesi ve gençlerin süreçlere aktif katılımının teşvik edilmesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Çalıştay, 2025 bahar ayında düzenlenmesi planlanan 'İklim Vizyonu Zirvesi' ve yerel düzeyde uygulanabilir somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi adına önemli bir katkı sağlamıştır. İklim krizinin etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için, İklim Politikaları ve Gençlik Çalıştayında alınan kararların hayata geçirilmesi, Kastamonu şehrinden başlayarak ülkemizin tamamına yayılan bir etki oluşturacaktır. Bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, katkı sunan kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunar, çalıştayın ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya faydalı olmasını temenni ederiz" şeklinde konuştu.

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin katıldığı iklim çalıştayında sonuç beyannamesi okundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Yerel
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