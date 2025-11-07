O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede

Porsuk Barajı'nın doluluk oranının hala yüzde 31 seviyesinde olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, Eskişehir'in son 65 yılın en düşük, en kötü su raporuna sahip olduğunu ifade etti.

Son günlerde Eskişehir'in yağış aldığına dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, bu yağışların henüz barajlar ve toprak için yeterli olmadığını belirtti. Toprağın hala nemsiz olduğunu söyleyen Güder, "Su raporuna göre ülkemiz son 52 yılın en kurak dönemini yaşadı. ve Eskişehir özelinde baktığımızda da Eskişehir'in de içinde olduğu 18 il var. Burada da o dönem için son 65 yılın en düşük, en kötü su raporuna sahip bir iliz" dedi.

"PORSUK BARAJI'NIN DOLULUK ORANI HALA YÜZDE 31'LERDE"

Son birkaç gündür yağan yağmurların yetersiz olduğunu söyleyen Güder, "Eskişehir'de Porsuk Barajı'nın doluluk oranı şu anda yüzde 30-31'ler civarında. Bu yeterli mi? Tabi ki değil. Yeraltı yağışları çünkü geçmiş yılların ortalamalarına baktığımızda yüzey yağışlarında mevcut yağışlar yeterli değil. ve üretim anlamında baktığımızda Eskişehir'imizde tahıl ekimi olarak çiftçilerimizin yüzde 70-80'i civarı ekimlerini yaptılar. Bu geçtiğimiz ağustos, eylül, ekim aylarını dikkate aldığımızda yüzey yağışları olarak düşük seyretti. Toprakta yeterli nem yok. Ekilişlerini yapan çiftçiler ve bu bir iki gündür olan yağışlar onlara fayda sağladı. Bu tarihten itibaren ekimlerini yapacak çiftçilerimiz için de yağış olursa çok faydalı olur" diye konuştu.

"GEÇEN YILA ORANLA YAĞIŞLAR UMUT VAAT EDİYOR"

Geçtiğimiz yıl aynı dönemlere göre bu yıl ki yağışların umut vaat ettiğini fakat toprağın hala nemsiz olduğunu belirten Güder, "Geçmiş yıllar ortalamasına baktığımızda yağış anlamında, bizim toplam yağış sadece bu üç ayda temmuz, ağustos, eylül 10 mm idi. ve ekim ayı yağışına baktığımızda 50 mm idi. Geçen seneki bu döneme baktığımızda bu yağış aslında çok güzel ve umut vaat ediyor. Bundan sonraki yağış dönemi de iyi olursa ekilişler anlamında çiftçimiz tahıl bakımından olumlu yola doğru gidecek.

Ancak bir gerçek var ki, biz kuraklıkla karşı karşıyayız. Burada yağış olarak değerlendirdiğimizde yağışın biz yıl içine dağılmasını isteriz tarım mevsimi adına. Çünkü bir anda şiddetli dolu, yağış belli dönemlerde olduğunda bu zarar bile olabiliyor tarımsal üretimde. O nedenle özellikle ekilişlerde bunun başaklanmasında çiçeklenmesinde gibi dönemlerde yağışın yıl içinde yayılması kıymetli ve toprağın nemli olması çok önemli. Toprak nemli olursa bizim tarımda ekim yapıldığında toprak o suya doymuşsa ekilişlerde verim ve kalite anlamında o kadar olumlu olarak bize döner" şeklinde konuştu.

"SON 65 YILIN EN KÖTÜ SU RAPORU"

Eskişehir'in son 65 yılın en kötü su raporuna sahip olduğuna dikkat çeken Güder, "Türkiye'ye baktığımızda Türkiye raporlara göre 1 Eylül 2024 ile 30 Eylül 2025'te yayınlanan bir su raporu var. Bu su raporuna göre ülkemiz son 52 yılın en kurak dönemini yaşadı. ve Eskişehir özelinde baktığımızda da Eskişehir'in de içinde olduğu 18 il var. Burada da o dönem için son 65 yılın en düşük, en kötü su raporuna sahip bir iliz.

Böyle olunca da gıda güvenliğinde kuraklık çok önemli bir tehlike. Çünkü artık geldi ve bununla ilgili çözüm yollarına ilgili bütün bakanlıklar, il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, sulama birlikleri, Devlet Su İşleri, üniversiteler, yerel yönetimler birlikte yol almamız bu bakımdan çok önemli. Bizler de Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak gerekse genel merkezimiz olarak bu tarz su ile ilgili konuların içindeyiz. ve şube olarak da Eskişehir'de birtakım projelerle birlikte az önce söylediğim kurum ve kuruluşlarla da görüşmelerimiz var. Önümüzdeki süreçte de bunları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.