Eskişehir'de CHP Seçim Ofisi Açıldı. Büyükerşen: Kılıçdaroğlu'na Oylarımızı Severek, Helal Olsun Diyerek Atacağız

CHP, Eskişehir’de seçim ofisini açtı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun hocası olmaktan hayatım boyunca hep gurur duydum. Onu cumhurbaşkanı olarak yepyeni bir Türkiye’de sizlerin ve gelecek kuşakların yaşamaktan, Eskişehir’de duydukları gururdan daha büyüğünü Türk vatandaşı olmak gururunu duyabilmesini sağlayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı oylarımızı severek, helal olsun diyerek atacağız" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

CHP, Eskişehir'de seçim ofisini açtı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun hocası olmaktan hayatım boyunca hep gurur duydum. Onu cumhurbaşkanı olarak yepyeni bir Türkiye'de sizlerin ve gelecek kuşakların yaşamaktan, Eskişehir'de duydukları gururdan daha büyüğünü, Türk vatandaşı olmak gururunu duyabilmesini sağlayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı oylarımızı severek, helal olsun diyerek atacağız" dedi.

CHP'nin Eskişehir'de seçim ofisi törenle açıldı. Köprübaşı'nda bulunan seçim ofisinin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Gelecek Partisi İl Başkanı Mahir Sayın, DEVA Partisi İl Başkanı Masum Güler ile Millet İttifakı'nın milletvekili adayları katıldı.

"İLK 100 GÜNÜ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Açılışın ilk konuşmasını yapan Recep Taşel, iktidara geldikleri taktirde ilk 100 gün yapacaklarını anlattı. Taşel, şunları söyledi:

"Kızılay ticarethane olmayacak. Tarımda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak. Uyuşturucu baronları, devletten beslenen mafya ve 5'li çeteler temizlenecek. Kadının güvencesi devlet olacak. 'Aile Destekleri Sigortası Kanunu' yürürlüğe konacak. Savurganlığa son vereceğiz, israf olmayacak. İsrafı önleme saraydan başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. 16 uçaklı bir Cumhurbaşkanı olmayacak. Devleti yöneten, israfı itibar olarak görmeyecek. Cumhurbaşkanı yaşayış tarzı itibarıyla topluma örnek olacak. Hiç kimse unutmasın kişiler, partiler geçicidir, devlet bakidir. Kamuda adam kayırma olmayacak. 4-5 yerden maaş alma dönemi bitecek. 'Esnaf Bakanlığı' kurulacak. Esnafın faiz borçları silinecek. Esnafın kira stopaj vergisi sıfırlanacak."

"24 SAAT ÇALIŞMAK SURETİYLE KAPI KAPI GEZELİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de yüzde 65'in üzerinde oy alacağına dikkat çeken Kazım Kurt ise şunları söyledi:

"Türkiye değişiyor, Türkiye değişecek. Olmaz denilen şeyler oluyor ve ülkesini düşünen, Türkiye'nin bağımsızlığını düşünen, özgürlüğünü düşünen 6 siyasi partimizin genel başkanı bir araya geliyor. Önemli olan vatansa gerisi teferruat diyerek yan yana gelerek bir Millet İttifakı oluşturuyor. Bu oluşturula ittifakın il başkanlarını saygıyla selamlıyorum. Bu ittifakın milletvekili adaylarını İYİ Partili milletvekili adaylarımızı, CHP'li milletvekili adaylarımızı saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Bütün milletvekilleri Millet İttifakı'ndan olsun istiyorum. Bunun için Eskişehirlilere görev düşüyor. Birlikte şu son 20 günü, 24 saat çalışmak suretiyle kapı kapı gezelim. Komşumuzu ikna edelim. Büyük işleri bırakın başkaları yapsın. Biz her gün bir küçük iknayla bu iktidarı inşallah layık olduğu yere göndereceğiz. Şu anda gördüğümüz tablo budur.

"ESKİŞEHİR'DE KILIÇDAROĞLU YÜZDE 65'İN ÜSTÜNDE OY ALACAK"

Eskişehir'de kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65'in üstünde bir oy alacaktır. Bazı arkadaşlarla iddiaya girdim. İddiayı ben kazanacağım. Değişim zamanı... Artık geçmişteki kavgalı politikaları bıraktık. Kucaklaşıyoruz. Yan yana geliyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Bunun başka bir açıklaması söz konusu olamaz. 20 yıldır ezici bir çoğunlukla ülkeyi yöneten iktidar, ne yazık ki asgari ücretliyi açlık sınırının altında bıraktı. Ne yazık ki Türkiye 2002'de dünyanın 17'nci büyük ekonomisi iken bugün 23'üncü sıraya geriledi. Ne yazık ki hak, hukuk ve adalet bitti. Şu anda haksız yere zindanlarda tutuklu olanlar, haksız yere davalarla tehdit edilenler ve ne yazık ki yine Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye 200 binden fazla insanla kavgalı, davalı bir Cumhurbaşkanı var. Bunun da değişmesi gerekiyor. Bu değişimi hep birlikte sağlayacağız. Türkiye yeni bir ufka yeni bir dünyaya açılıyor ve biz buna hep beraber şahitlik ediyoruz."

"BU BİR REJİM SEÇİMİDİR"

14 Mayıs seçimlerinin rejim seçimi olduğunu söyleyen Ahmet Ataç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı, Altılı Masa'yı bugünlere kadar getirdi ve demokrasi adına, hukuk devleti adına, laiklik adına iktidara çıkıldı. ve iktidar hayali tabii ki gerçekleşecek ve o güzle günlere tabi ki ulaşacağız. Bugün burada Cumhurbaşkanımız Bay Kemal'in hak, hukuk, adalet dükkanını açıyoruz. Hayırlı olsun hepimize. Bugün şeker tadında Ramazan Bayramı'nın son günü. Ayrıca çocuk bayramı. Bu seçim Tayyip Erdoğan-Kemal Kılıçdaroğlu seçimi değil. Bir rejim seçimi. Bir sarayın yönetimi mi yoksa halkın iktidarı mı seçimi. Bunu Türkiye görecek, değişimi isteyecek. 20 gündür dükkan dükkan geziyorum. İnanın en ufak bir itiraz yok. Bazıları çekiniyor söylemeye ama elimi sıkıyor ya da başka bir işaret veriyor, sizlerle beraberiz diyor. Benim 12. seçimim. Her zaman esnaf gezmişimdir ama bu dönemki esnafın hali bambaşka. Onlar da anlamış artık bu adamlarla yola gidilmez. Değişimi istedikleri yüzlerinden çok net olarak gözüküyor."

"SAYIN CUMHURBAŞKANI GİDECEĞİNİN FARKINDA"

Yılmaz Büyükerşen ise şunları söyledi:

"Helalliği perçinlemek istiyorum. Türkiye'yi 100. yılında yeni bir Türkiye yaratmak amacıyla cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, ki parantez içinde söyleyeyim o da benim öğrencimdir. Ben rektörlüğüm sırasında Ankara'da üniversitenin işlerini takip etmek için haftada bir Ankara Gazi Üniversitesi'nde de ek derse girerdim. Son sınıfta kamu ekonomisi, devlet ekonomisi, devlet borçları ve devlet bütçesi derslerine giriyor idim. En ön sırada oturanlardan birisi, o zamanki genç haliyle Türkiye'nin demokrasi kavgasının yormadığı, saçlarını dökmediği günlerdeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hocası olmaktan da hayatım boyunca hep gurur duydum. Onu cumhurbaşkanı olarak yepyeni bir Türkiye'de sizlerin ve gelecek kuşakların yaşamaktan, Eskişehir'de duydukları gururdan daha büyüğünü, Türk vatandaşı olmak gururunu duyabilmesini sağlayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı oylarımızı severek, helal olsun diyerek atacağız. Söz mü? Sözünüzü tutmazsanız hele hele Meclis aritmetiğinde azınlık değil çoğunluğu Millet İttifakı'na verirseniz benim de emeklerim size helal olsun."

"HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU"

Açılışın ardından Millet İttifakı üyeleri, Köprübaşı'ndan Ulus Anıtı'na yürüdü. Çevreden vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği yürüyüşte, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Yürüyüşün sonunda Ulus Anıtı karşısında yer alan "Sana Söz" yazısının önünde fotoğraf çekildi ve dilek ağacına dilekler bağlandı.