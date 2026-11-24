Eskişehir'de 30 yıl öğretmenlik yapmış olan 80 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Ulutabya'ya kaldığı Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde sürpriz bir ziyaret yapıldı. Yıllarca görev yaptığı ilkokuldan gelen öğrenciler Ulutabla'yı ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde kalan emekli öğretmen Hikmet Ulutabya'ya 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir sürpriz yapıldı. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve beraberindeki yetkililerle birlikte 80 yaşındaki Hikmet Ulutabya'nın geçmişte görev yaptığı Aziz Bolel İlkokulu'ndaki öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürü huzurevini ziyaret etti. Minikler, hazıladıkları mektup, hediyeler ile üzerinde "Bu karanfilde vefa, bu ziyarette iyilik var" yazılı karanfilleri emekli öğretmen Ulutabya'ya takdim etti. Çocukları tek tek kucaklayan Ulutabya duygulanırken, İl Müdürü Orhan Bayrak kurum yetkililerine, öğrencilerin öğretmenine ve okul müdürüne teşekkür etti.

"Buluşmayı özellikle şehrimizin 'İyilik Var' hareketi kapsamında değerlendirdik"

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak konuyla ilgili, "Hayatın devam ettiği süreçte en kıymetli anlardan biri, her çocuk için öğretmenleriyle olduğu ve yaşadığı zamanlardır. Bizim için de çok özel bir gün; çünkü kuruluşumuz olan Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde hizmet almakta olan kıymetli öğretmenimizi, daha önce görev yaptığı okuldaki öğrenciler ziyarete geldiler. Bizler bu anlamlı buluşmayı özellikle şehrimizin 'İyilik Var' hareketi kapsamında değerlendirdik. Başta okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, birbirinden değerli pırlanta çocuklarla birlikte gerçekleşen bu güzel ziyaretten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret bizleri ve tabii ki kıymetli öğretmenimizi çok memnun etti. Hikmet Hocamız bizim için çok önemli, başımızın tacıdır. Öğretmeni, 'kendi öğrenme serüvenine devam edebilen kişi' olarak tanımlarlar. Hikmet Hocamız da hayatını eğitime, öğrencilere ve çocuklara vakfetmenin ödülünü bugün alıyor. Şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, nice Öğretmenler Günü'nde kendilerini başımızın tacı etmeye devam edeceğimizi dile getirmek istiyorum" dedi.

"Biraz rahatsızlıklarım var ama yine de 'Gel' deseler çalışmaya hazırım"

Ziyaretten oldukça mutlu olduğunu dile getiren 80 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Ulutabya ise şunları söyledi:

"1965 yılının ikinci yarı döneminde başlayarak 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında Aziz Bolel İlkokulu'nda dört yıl çalıştım. Oradan 2 Eylül İlkokulu'na, oradan da Milli Zafer İlkokulu'na tayin oldum. Milli Zafer'de on yedi yıldan fazla çalıştım ve iki yıl müdür yardımcılığı yaptım. 1986 yılında oradan emekli oldum. Emekli olunca ön lisans eğitimimi tamamladım ve tekrar göreve başladım. Sekiz yıl daha çalışarak birinci derecenin dördüncü kademesini aldım ve otuz yılı tamamlayıp 2003 yılında ikinci kez emekli oldum. Çok mutluyum, mesleğimi çok seviyorum. Şu anda yaştan dolayı biraz rahatsızlıklarım var ama yine de 'Gel' deseler çalışmaya hazırım. Mesleğimi ve çocukları o derece çok seviyorum. Bugün ise çok daha mutluyum. Bize bugünü yaşattığı için il müdürümüze, okul müdürümüze, kurum müdürümüze ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimi de çok öpüyorum. Meslekte toplam 30 yıl görev yaptım. Beni hala arıyorlar, çok sayıda öğrencim var. Bir anımı anlatayım: Bir gün Milli Zafer Okulu'nun orada karşıdan karşıya geçecektim. Tam geçeceğim sırada biri arkamdan kolumu tuttu. Dönüp baktığımda 'Öğretmenim, ben Zeki' dedi. Meğer Eskişehir Tıp Fakültesi'nde okuyormuş. Beni arabasıyla alıp evime kadar götürdü. Sadece burada değil, diğer bölümlerde de beni tanıyan çok öğrencim var. Meslek hayatım boyunca yüzlerce öğrenci okuttum ve çok güzel günlerim geçti. Mesleğimi severek yaptım, çok mutluyum."

"30 yıl boyunca görev yapmış"

Aziz Bolel İlkokulu'nda öğrenim gören ve emekli öğretmene çiçek veren 9 yaşındaki öğrenci Melis Gül, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Bizi okuttuğu ve kendi öğrendiklerini bize aktardığı için ona çok teşekkür ediyorum. Onu kalbimden çok seviyorum ve öpüyorum. Bugün emekli öğretmenimizi ziyaret ettiğim ve onu gördüğüm için çok heyecanlıyım. Eski zamanlarda otuz yıl boyunca görev yapmış bir öğretmeni ilk defa görüyorum. Bu yüzden kendimi çok heyecanlı ve şanslı hissediyorum. Aziz Bolel İlkokulu'na geldiğim ve burada okuduğum için çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

"Kendisini gördüğümüz için biz de çok memnunuz"

Ziyarette bulunan Aziz Bolel İlkokulu Müdürü Hüseyin Okur ise, "Hikmet Ulutabya hocamız 1965-1969 yılları arasında bizim okulumuzda görev yapmış. Daha önce burada olduğunu duymuştuk. Bugün kendisini hem ziyaret ettik hem de okulumuza, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanına gelmesi için davet ettik. Kendisi de davetimizi kabul etti, okulumuza gelecek. Bugün gerçekten ilginç bir an yaşıyoruz; Hikmet hocamız benim ilkokula gittiğim yıllarda öğretmenlik yapıyormuş. Dolayısıyla hocamızın kendisi, ben ve şu anki sınıf öğretmenimiz Zehra Hocamız ile birlikte burada üç nesil bir aradayız diye düşünüyorum. Ortaya çok ilginç bir durum çıktı, insan hayatı işte böyle. Hocamız bu ziyaretten çok memnun oldu, kendisini gördüğümüz için biz de çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette 80 yaşındaki Hikmet Ulutabya, miniklerin sorularını cevaplandırıp onlara hatıralarından bahsetti. Son olarak günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı