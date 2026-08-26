Erzurum Tarih Derneği Başkanı Özden, Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılını Kutladı

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Hacı Ömer Özden, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Hacı Ömer Özden, bu büyük zaferin Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak bu toprakların ebedi yurt edinilmesinin önünü açtığını ifade etti.

Malazgirt Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Özden, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Anadolu'yu milletimize ve medeniyetimize yurt yapan Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılını idrak ediyoruz. Türk tarihinde eşsiz bir yere ve emsalsiz bir öneme sahip olan Malazgirt Zaferi ile Anadolu prangalarından kurtarılmış, milletimizin vatan vuslatıyla atalet ve acziyet son bulmuştur. Bu sayede Anadolu'ya yüzyıllar içinde serpilmiş ölü toprağı kaldırılmıştır. Malazgirt Zaferi, askeri bir başarının çok ötesinde; imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür. Sultan Alparslan ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Malazgirt, Anadolu'yu bizlere yurt yapan, istiklalimizin ve istikbalimizin temellerini atan tarihi bir dönüm noktasıdır. Sultan Alparslan'ın cesareti ve iman dolu ordusunun mücadelesiyle şekillenen bu tarihi an; birlik ve beraberliğin, inanç ve kararlılığın bir araya geldiğinde neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu zaferle sadece bir vatan kazanmadık; bunun da ötesinde Anadolu'da parlak bir istikbal ve perçinlenmiş bir irade kazandık. Sultan Alparslan'ın ordusuyla birlikte yazdığı bu destan, Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere bizlere açtı. Bu mübarek toprakları ebedi yurdumuz haline getirdi ve Anadolu'nun İslamlaşmasında da önemli bir dönüm noktası oldu. Kazanılan bu zaferle dünya tarihine yön veren yüce milletimiz, bugün de aynı ruhu taşımakta ve bunu göstermektedir. Kahraman şehitlerimiz ve bu coğrafyada kalemiyle, kılıcıyla, duasıyla ve direnciyle var olan aziz ecdadımız, bizlere sonsuza kadar emanetimizde yaşayacak bir vatan bırakmıştır. Türk milletinin büyük bir güç olarak dünyaya açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, beraberinde İslam dünyasındaki bölünmüşlüklerin giderilmesine de katkı sağlamış ve milletimizin İslam'ın bayraktarlığını yapma misyonunun başlangıcı olmuştur. Büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın kahraman askerleriyle birlikte beyaz kefene sarılarak kazandığı Malazgirt Zaferi, Türk-İslam medeniyetinin insanlığa hediye edilmesi sonucunu doğurmuştur. Türklerin tarih boyunca kazandığı zaferler içerisinde geleceğe en fazla tesir eden zaferlerden biri Malazgirt'tir. Kendisinden dört kat büyük bir orduyu dize getiren ve Anadolu'nun kapılarını Türk ve İslam medeniyetine açan bu büyük zafer, dünya tarihinde de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Anadolu topraklarında kurucu irade olarak Türk'e ve Türklere dair ne varsa yadırgayan düşmanlarımıza inat, aziz milletimiz bu topraklarda bin yıldır olduğu gibi, bundan sonra da hep birlikte barış, esenlik, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edecektir. Erzurum Tarih Derneği olarak bu duygu ve düşünceler içerisinde, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, şükran ve rahmetle anıyor; millet olarak gurur ve mutlulukla andığımız Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünü kutluyorum. 'Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır' sözünün mimarı büyük komutan ve hükümdar Sultan Alparslan olmak üzere, şanlı ecdadımızı ve onun kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı