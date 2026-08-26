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Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü

Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü Haber Videosunu İzle
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yüzlerce sarı-lacivertli taraftar Fransa'da bir araya geldi. Lyon sokaklarında tezahüratlar eşliğinde yürüyen taraftarlara çok sayıda polis ekibi eşlik ederken, görüntüler büyük ilgi gördü.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk olacak; ilk maç 1-1 berabere bitti.
  • Yüzlerce Fenerbahçe taraftarı Lyon sokaklarında tezahüratlarla yürüyüş yaptı; Fransız polisi güvenlik koridoru oluşturdu.
  • Rövanş maçı Groupama Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak; Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik rövanş karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fransız kentinde adeta gövde gösterisi yaptı.

Yüzlerce Fenerbahçe taraftarı Lyon sokaklarında bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Kalabalığın oluşturduğu görüntüler dikkat çekerken, Fransız polisi de geniş güvenlik önlemleri aldı.

YÜZLERCE TARAFTAR SOKAKLARI DOLDURDU

Maç saatini bekleyen Fenerbahçeliler, kalabalık gruplar halinde Lyon sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarların hep bir ağızdan yaptığı tezahüratlar şehrin merkezinde yankılandı. Görüntülerde taraftar grubunun oldukça kalabalık olduğu ve yürüyüş boyunca coşkunun devam ettiği görüldü.

POLİS ADETA ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Fransız güvenlik güçlerinin maç öncesinde aldığı önlemler de dikkat çekti. Çok sayıda polis, Fenerbahçe taraftarlarının yürüyüş güzergahında yan yana dizilerek güvenlik koridoru oluşturdu. Taraftarların geçişi sırasında polis ekiplerinin hem grubun önünde hem de çevresinde önlem aldığı görüldü.

"FENER TARAFTARI ÇOK BÜYÜK"

Lyon'dan gelen görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, kalabalığa ve alınan geniş güvenlik önlemlerine ilişkin "Fener taraftarı çok büyük" şeklinde yorumlar yapıldı.

KRİTİK MAÇ BU AKŞAM

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ne gerek var gidin insan gibi maçınızı seyredin ve dönün

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