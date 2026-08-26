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Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi

Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi Haber Videosunu İzle
Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan tandem yamaç paraşütü yapan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Xiangrui Meng, paraşütün düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ekipler 10 saatlik zorlu çalışmayla cesetlere ulaştı.

  • Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da yamaç paraşütü kazasında pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng hayatını kaybetti.
  • Tandem uçuş sırasında paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.
  • Kurtarma ekipleri yaklaşık 10 saat süren ve helikopter desteği alan çalışmanın ardından iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana gelen yamaç paraşütü kazasında pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng hayatını kaybetti.

HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Babadağ'ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. 

CESETLERİNE 10 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ULAŞILDI

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. 

Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgede çalışmaların sürdüğü, cenazelerin bulundukları bölgeden alınıp hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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