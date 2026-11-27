Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni, genç hekim adaylarının meslek hayatlarına attıkları ilk adımın heyecanı ve ailelerinin gururuna sahne oldu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hekimliğin yalnızca bilimsel bilgi ve mesleki beceriden ibaret olmadığını vurgulayarak insan hayatına dokunmanın, vicdanın, merhametin ve meslek ahlakının önemine dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni, Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin hekimlik mesleğine ilk adımlarını simgeleyen törende; üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu yaparken, ardından kürsüye gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilere ve ailelerine hitap etti.

Törende yaptığı konuşmada beyaz önlüğün taşıdığı anlam ve sorumluluğa değinen Rektör Hacımüftüoğlu, bu özel günün yalnızca bir mesleki başlangıç değil, aynı zamanda insan hayatına hizmet etme yolunda verilen önemli bir söz olduğunu ifade etti. Beyaz önlüğün yılların emeğini, ailelerin duasını, öğretmenlerin gayretini ve milletin hekimlere duyduğu güveni temsil ettiğini belirten Hacımüftüoğlu, genç hekim adaylarını üniversite ailesine katılmalarından dolayı tebrik etti.

Atatürk Üniversitesinin tıp eğitimindeki gücü ve akademik başarıları vurgulandı

Konuşmasında Atatürk Üniversitesinin köklü eğitim geleneğine ve Tıp Fakültesinin yarım asrı aşan akademik birikimine de değinen Rektör Hacımüftüoğlu, 1957 yılında kurulan üniversitenin güçlü bilimsel altyapısıyla yükseköğretime önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Temelleri 1962 yılında atılan ve ilk hekimlerini 1970 yılında mezun eden Tıp Fakültesinin, yetiştirdiği binlerce hekim, bilimsel araştırmaları ve sunduğu nitelikli sağlık hizmetleriyle Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve ülkemize değer kattığını belirtti.

Üniversitenin son dönemde elde ettiği akademik başarılara da konuşmasında yer veren Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda Atatürk Üniversitesinin 12'nci sıraya yükseldiğini hatırlattı. Times Higher Education 2026 yılı alan bazlı dünya üniversiteleri sıralamasında Tıp ve Sağlık alanında 601-800 bandında yer alarak Türkiye'de üçüncü, devlet üniversiteleri arasında ikinci olduklarını belirten Hacımüftüoğlu, 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda ise dünyada 113'üncü sıraya yükselerek tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olduklarını ifade etti.

Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarının 2028 yılına kadar akredite edildiğini de kaydeden Rektör Hacımüftüoğlu, öğrenci merkezli eğitim anlayışını güçlendirmeye, klinik beceri ve simülasyon uygulamalarını geliştirmeye, dijital eğitim imkanlarını artırmaya ve uluslararası iş birliklerini genişletmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde yerli ilaç hammaddelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla sağlık alanında dışa bağımlılığın azaltılmasını ve Türkiye'nin bilimsel-teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Genç hekim adaylarına bilim, etik ve insan odaklılık mesajı

Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilere eğitim hayatlarının ilk yıllarından itibaren bilimsel araştırmalara katılmaları, akademik projelerde görev almaları, kongreleri takip etmeleri ve merak duygularını daima canlı tutmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Beyaz önlüğün ayrıcalıktan önce sorumluluk yüklediğini hatırlatan Hacımüftüoğlu; hasta haklarına saygı, insan onurunun korunması, hasta güvenliği, meslek ahlakı ve bilimsel ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında öğrenci ailelerine de özel bir yer ayıran Hacımüftüoğlu, gençlerin bugünlere ulaşmasında ailelerin fedakarlıklarının, sabırlarının ve desteklerinin büyük payı olduğunu ifade ederek kendilerine teşekkür etti. Üniversite olarak öğrencileri donanımlı hekimler olarak yetiştirmek için bütün imkanları seferber etmeye gayret edeceklerini belirten Hacımüftüoğlu, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde emeği bulunan akademik ve idari personele de şükranlarını sundu.

Erzurum'un Milli Mücadele tarihindeki önemine ve şehrin taşıdığı milli değerlere de değinen Rektör Hacımüftüoğlu, gençlerin bilimsel donanımlarını milli ve manevi değerlerle bütünleştirerek ülkelerine ve insanlığa hizmet eden hekimler olarak yetişmelerinin önemini vurguladı.

Tören, hekim adaylarının beyaz önlüklerini giymesiyle devam etti. Meslek hayatlarına ilk adımlarını atan öğrenciler, aileleri ve akademisyenleriyle birlikte bu anlamlı günün heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Program, genç hekim adaylarına başarı dileklerinin iletilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı