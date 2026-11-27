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ASAL Araştırma, kasım ayında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 28 ilde 2 bin 5 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette vatandaşlara muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği ve muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetip yönetemeyeceği soruldu.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI?

Araştırmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini verenlerin oranı yüzde 24, Ekrem İmamoğlu'nun ismini verenlerin oranı yüzde 11,4, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ismini verenlerin oranı ise yüzde 7,2 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 36,8'i ise fikir belirtmedi veya soruyu yanıtsız bıraktı.

Ankette verilen yanıtların dağılımı şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 24.0

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 11.4

Özgür Özel: Yüzde 7.2

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.0

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 2.2

Fatih Erbakan: Yüzde 1.8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 1.5

Ali Babacan: Yüzde 0.9

Başka biri: Yüzde 3.0

Hiçbiri: Yüzde 5.2

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 36.8

MUHALEFET TÜRKİYE'Yİ YÖNETEBİLİR Mİ?

Araştırmada vatandaşlara "Sizce muhalefet partileri Türkiye'yi yönetebilir mi?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 51,6'sı "Hayır" yanıtını verirken yüzde 36'sı "Evet" dedi. Fikir belirtmeyen veya yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 12,4 oldu.

28 İLDE 2 BİN 5 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

ASAL Araştırmanın 8-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışma, Türkiye'nin 26 istatistiki bölgesini kapsayan 28 ilde yapıldı. 18 yaş ve üzerindeki 2 bin 5 kişinin katıldığı araştırmada bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemi kullanıldı. Araştırmanın hata payı yüzde 95 güven düzeyinde artı veya eksi yüzde 2,43 olarak açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi