Enkazdan çıkan depremzedenin sözleri tüyleri diken diken etti: Bir şehit bana zemzem suyu verdi

Asrın felaketinde enkaz altından kurtarılan yaralıların tedavileri Türkiye'nin farklı illerindeki hastanelerde devam ederken 13 yaralının tedavisinin devam ettiği Manisa Şehir Hastanesinde depremzedelerin anlattıkları tüyleri diken diken etti. Enkazdan kurtarılan anne ve kızın da buluşmasına sahne olan hastanedeki yaralarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asrın felaketinden enkaz atından çıkarılarak kurtarılan depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hayatlarında görmedikleri bir kabusu yaşadıklarını ve enkaz altında kaldıkları süre zarfında sürekli dua ettiklerini belirten depremzedelerden Döne Balcı isimli kadın enkaz altındayken bir şehidin kendisine zemzem suyu getirdiğini ve kızının başındaki kanamayı durdurarak bir saat sonra akrabalarının kendilerini kurtaracaklarını ve kurtarılmasının da aynı şekilde gerçekleştiğini söyledi. Enkazdan çıkarıldıktan 6 gün sonra Manisa Şehir Hastanesinde yeniden buluşan anne ve kızın buluşma anları ise duygu dolu anlara sahne oldu. 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesine getirilen 10 yaşındaki Melisa Balcı ve 12 Şubat'ta hastaneye sevki gerçekleştirilen Anne Döne Balcı 14 Şubat tarihinde enkazdan sonra ilk kez buluşarak hasret giderdi. Anne ve kızın tedavileri devam ediyor.