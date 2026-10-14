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Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

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Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı Haber Videosunu İzle
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'ye kayyum atandığını duyurdu. Sabah saatlerinde kanal binasında polis araması başlatılırken, canlı yayın durdurularak banttan duaların ve oyun havalarının yer aldığı "Görkemli Hatıralar" programı yayınlandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Halk TV'ye kayyum atanması kararı alındı.
  • Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.
  • Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin ettiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atanması kararı alındı. Kararın ardından kanalın İstanbul'daki merkez binasında hareketli saatler yaşandı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE POLİS OPERASYONU

Günün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halk TV'nin İstanbul'daki hizmet binasına gelerek arama faaliyeti başlattı. Ekiplerin binadaki incelemeleri sürerken kanaldaki yayın akışı da doğrudan etkilendi.

CANLI YAYIN DURDURULDU, OYUN HAVASI ÇALINDI

Arama ve kayyum süreci esnasında kanalın canlı yayını aniden kesildi. Yayın durdurulduktan hemen sonra ekranlara "Görkemli Hatıralar" isimli programın tekrar bölümü getirildi. Bant yayını sırasında duaların edilmesi ve oyun havası çalınması ise sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

MAHIROĞLU HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR

Soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "Rüşvet", "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin, gizli tanık beyanlarının ve şüpheli ifadelerinin soruşturma dosyasına dahil edildiği vurgulandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İHALE İDDİALARI

Başsavcılık incelemelerinde, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olan bağlantılarını kullanarak "BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi"nin kurulmasını sağladığı öne sürüldü. Mahiroğlu'nun şirket yönetimini kendi belirlediği isimlere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin ettiğine dair somut bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerhat Çınar:

Yetmez, ilahilerle kutlanmalı bu kutlu gün.

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Haber YorumlarıAhmet Kanpak:

Ağlar ağlar ülkem ağlar. Mahsun Kırmızıgül.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Azerbaycan 'ı kutlarım... çabuk uyandılar ve sistemi sahip çıktılar..çünkü önlerinde sistemin yokoluşuna sebep başka sistem sevdalıları Türkiye'de de masum başörtüsü bahanesiyle bu noktaya geldiler...ama herşey henüz bitmedi güzel ülkemde..

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Haber Yorumlarıatilla aytaç:

maşallah halk tv sana en sonunda doğru yolu buldun

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Haber Yorumlarıbarış olgun:

tarkanın şeytan azapta şarkısı aklıma geldi. ne güldüm be

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