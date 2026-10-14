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Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı

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Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
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Kahramanmaraş’ta yazar Sadi Yüksel’in gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ve basına yansıma biçimiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma talimatını veren İçişleri Bakanı Çiftçi’nin, operasyonda ele geçirilen dokümanlar arasında yazar ve düşünür Seyyid Kutub'un kitabının sergilenmesine de tepki gösterdiği belirtildi. Konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme yapılacak.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Sadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye getirilme şekliyle ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Operasyonda ele geçirilen dokümanlar arasında Seyyid Kutub'un kitabının delil olarak sergilenmesi sebebiyle soruşturma açıldı ve mülkiye müfettişleri inceleme yapacak.
  • 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda Başsavcılığın DAEŞ yapılanması soruşturması ile Vuslat Grubu soruşturmasını birleştirerek basına hatalı not servis ettiği belirtildi; Sadi Yüksel hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulandı.

Kahramanmaraş'ta “Kul Sadi” olarak anılan yazar Sadi Yüksel'in gözaltı görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti. Tartışmalara neden olan operasyona sessiz kalmayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin, ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye getirilme şekliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KUTUB'UN ESERİ DE DOKÜMAN OLARAK SERVİS EDİLDİ

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin adliyeye getiriliş sürecindeki uygulamalar ve bu görüntülerin çekilerek paylaşılmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi amaçlanırken, operasyonda ele geçirilen dokümanlar arasında yazar ve düşünür Seyyid Kutub'un kitabının sergilenmesi de eleştirilere neden oldu.

İNCELEME YAPILACAK

Bakan Çiftçi'nin duruma tepki gösterdiği, Kutub'un kitabının delil olarak sergilenmesi sebebiyle de soruşturma açıldığı belirtildi. Konuyla ilgili mülkiye müfettişleri tarafından inceleme yapılacak.

FARKLI SORUŞTURMALAR BİRLEŞTİRİLMİŞ

Öte yandan; 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda Başsavcılığın, DAEŞ yapılanması soruşturması ile Vuslat Grubu soruşturmasını birleştirerek basına hatalı not servis edildiği belirtildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Sadi Yüksel hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanırken, Yüksel'e yöneltilen somut suçlamalar kamuoyuyla paylaşılmadı.

SEYYİD KUTUB KİMDİR?

Seyyid Kutub (1906–1966), Mısırlı yazar, edebiyat eleştirmeni ve İslamcı düşünürdür. Müslüman Kardeşler hareketinin önde gelen isimlerinden biri olmuş, özellikle siyasal İslam düşüncesi üzerindeki etkisiyle tanınmıştır.

Başlangıçta edebiyat ve eğitim alanında çalışan Kutub, zamanla İslam’ın toplumsal ve siyasal düzenin temelini oluşturması gerektiğini savunan bir düşünce geliştirdi. Modern toplumları değerlendirirken kullandığı “cahiliye” kavramı ve egemenliğin Allah’a ait olduğu yönündeki görüşleri, sonraki birçok İslamcı hareketi etkiledi.

En bilinen eserleri, Kur’an tefsiri niteliğindeki “Fî Zılâli’l-Kur’ân” (Kur’an’ın Gölgesinde) ve düşüncelerini özetlediği “Yoldaki İşaretler” adlı kitaplarıdır.

Cemal Abdünnasır yönetimi döneminde tutuklandı ve 29 Ağustos 1966’da idam edildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıyüksel altun:

nasıl bir katıksızsınız. kendi yandaş düşünceyi nasıl savunuyorsun. halk tv kapatınca sesiniz nerde.

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Haber Yorumlarıfaruk nador:

haricileri idam edin

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Haber YorumlarıMehmet Can:

Nerde hakikati söyleyen harici olmuş . Sizler devletti ve hükümeti Allah tan ve kanunlarından üstün mu görüyorsunuz? Laik (dinsiz) bir sistemden ....

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Haber YorumlarıMustfa Kale:

Mehmet laiklik dinsiz sistem degil. Dini yonde herhalti yiyipte sucu laiklige atin ahirette kimi kandiracaksiniz bakalim

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Haber Yorumlarıİnr:

Seyyit kutubun tefsirini keşke bi okusalarda zindanlarda yazılmış iktidar tarafından zulme maruz kalmış bir din adamı… aynı zulmü şimdi siyasal islamcılar yapıyor halk da alkışlıyor

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Haber YorumlarıMüslüm Deniz:

cahil deyincede kızıyorsunuz!..??İslam'da "Din adamı" diye bir şey yoktur İslâm bir bütündür siyasal islam diye bir şeyde yoktur o sizin gibi toplumdan habersizlerin kullandığı kullandığı bir laftır...siyasal olmayan bir din Ruhbandır o da Hristiyanlıkta vardır bay cahil!..

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