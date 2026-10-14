Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı

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Kahramanmaraş'ta “Kul Sadi” olarak anılan yazar Sadi Yüksel'in gözaltı görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti. Tartışmalara neden olan operasyona sessiz kalmayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin, ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye getirilme şekliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KUTUB'UN ESERİ DE DOKÜMAN OLARAK SERVİS EDİLDİ

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin adliyeye getiriliş sürecindeki uygulamalar ve bu görüntülerin çekilerek paylaşılmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi amaçlanırken, operasyonda ele geçirilen dokümanlar arasında yazar ve düşünür Seyyid Kutub'un kitabının sergilenmesi de eleştirilere neden oldu.

İNCELEME YAPILACAK

Bakan Çiftçi'nin duruma tepki gösterdiği, Kutub'un kitabının delil olarak sergilenmesi sebebiyle de soruşturma açıldığı belirtildi. Konuyla ilgili mülkiye müfettişleri tarafından inceleme yapılacak.

FARKLI SORUŞTURMALAR BİRLEŞTİRİLMİŞ

Öte yandan; 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda Başsavcılığın, DAEŞ yapılanması soruşturması ile Vuslat Grubu soruşturmasını birleştirerek basına hatalı not servis edildiği belirtildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Sadi Yüksel hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanırken, Yüksel'e yöneltilen somut suçlamalar kamuoyuyla paylaşılmadı.

SEYYİD KUTUB KİMDİR?

Seyyid Kutub (1906–1966), Mısırlı yazar, edebiyat eleştirmeni ve İslamcı düşünürdür. Müslüman Kardeşler hareketinin önde gelen isimlerinden biri olmuş, özellikle siyasal İslam düşüncesi üzerindeki etkisiyle tanınmıştır.

Başlangıçta edebiyat ve eğitim alanında çalışan Kutub, zamanla İslam’ın toplumsal ve siyasal düzenin temelini oluşturması gerektiğini savunan bir düşünce geliştirdi. Modern toplumları değerlendirirken kullandığı “cahiliye” kavramı ve egemenliğin Allah’a ait olduğu yönündeki görüşleri, sonraki birçok İslamcı hareketi etkiledi.

En bilinen eserleri, Kur’an tefsiri niteliğindeki “Fî Zılâli’l-Kur’ân” (Kur’an’ın Gölgesinde) ve düşüncelerini özetlediği “Yoldaki İşaretler” adlı kitaplarıdır.

Cemal Abdünnasır yönetimi döneminde tutuklandı ve 29 Ağustos 1966’da idam edildi.

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Kaynak: Haberler.com