Haberler

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında ilişkili şirketlere el konulduğunu ve TMSF'nin kayyum atandığını açıkladı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında ilişkili şirketlere el konulduğunu ve TMSF'nin kayyum atandığını açıkladı.
  • Soruşturma kapsamında ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389 TL olduğu tespit edildi.
  • Haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik 14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı; 4 şüphelinin yurt dışında, 1'inin cezaevinde olduğu belirlendi.

Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında ilişkili şirketlere el konulduğunu ve TMSF'nin kayyum atandığını açıkladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİNDE "RÜŞVET" VE "FAHİŞ FİYAT" TESPİTİ

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı, yönetimi güdümündeki kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç temin ettiği vurgulandı.

Soruşturma dosyasında öne çıkan tespitler şu şekilde sıralandı:

  • İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.
  • İhale bedellerinin çok üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve bu gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı belirlendi.

30 MİLYAR TL’LİK HESAP TRAFİĞİ

MASAK tarafından sağlanan verilerin analizinde, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389 TL olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin şahsi banka hesaplarında ise 1 milyar TL'nin üzerinde para girişi ve çıkışı tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler ve birinci derece yakınlarının hesapları üzerinden yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri gerçekleştirildiği, elde edilen malvarlığı ile beyan edilen gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu kaydedildi.

CAFER MAHİROĞLU YURTDIŞINDA, 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Açıklamada, Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı bilgisine yer verildi.

Soruşturma doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik 14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında, 1’inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İlgili Haberler
Kayyum atanan Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararıKayyum atanan Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı
Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltındaCafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepkiHalk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 1278 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (50)

Haber YorumlarıAhmet Koç:

A haber ve diğer onlarca yandaş medyanın yayın organlarına niye kayyum atanmıyor.

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerudun Ozmen:

Çünkü onlar aldıkları teşviğin karşılığını veriyorlar akp tv olsa onlar kadar yancı yayın yapamazdı emin ol. Hiç baktınız mı Erdoğan dan bahsederken cumhurbaşkanı demiyorlar Başkan Erdoğan diyorlar yesinler sizin havanızı.

yanıt22
yanıt16
Haber Yorumlarıcemal köse:

Onlar gerekli yalamayı yapıyor.

yanıt23
yanıt12
Haber Yorumlarıtraderdemircan54:

Onlar Ülkenin değerlerini aşağlamıyor örnek insansız hava araçlarına bunlar teneke demiyor .Onlar Togg aracını elektrik ile çalıştığını söylüyor sizler ise mazot ile fark burada yanıltıcı bilgi

yanıt13
yanıt6
Haber Yorumlarıfenasi:

agepe kapatılmalı

yanıt8
yanıt16
Haber Yorumları128547Ab&:

Atın bunların hepsini Silivri ye Eko nun yanına atın çok geç kalındı çok geç

yanıt6
yanıt8
Haber Yorumlarıerol SARAÇ:

Konunu Atv ile ne ilgisi var? Halk Tv den bahsediyor haber. Halk Tv sahibi kara para akladığı için kayyum atandı diyor. Halk Tv için çok geç bile kalınmış bir şey bu.

yanıt6
yanıt8
Haber Yorumlarıayhan kaya:

haberi okudunuz mu adamın yaptığı yolsuzlukları kara para aklamaları rüşveti , sadece muhalif diye diğer tüm suçları görmemeniz çok enteresan neyse siz muhalif olan tüm hırsızları kahraman ilan etmeye devam akıllanmazsınız

yanıt5
yanıt3
Haber Yorumlarınameless nameless:

Fon krizi ne olacak hakim bey?

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur yerlikaya:

Bizde yedik yalanınızı... Muhalefet olana baskın kendilerine davetiye s. gi. Çok adıler.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 50 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Küçükçekmece'de dere coştu

Burası deniz değil, İstanbul'da mahalle! Küçükçekmece'de dere coştu
Milan Skriniar: Utanç vericiydi

Takım arkadaşlarının gözünün yaşına bakmadı
Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!

Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!
Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar 62 yaşında yeniden üniversiteli oldu

Eski milli futbolcu 62 yaşında yeniden üniversiteli oldu
Üsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı

Üsküdar'da yollar göle döndü! Otomobiller suların içinde kaldı
Bakan Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Antalya’da binlerce personel sahada

Bakan Çiftçi duyurdu: Devletimiz tüm imkanlarla milletimizin yanında
Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik

Sel felaketi İstanbul'dan sonra bir ilimizi daha vurdu
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

Korkulan oldu, Fener taraftarının aklında tek soru var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu

Görüntü korku filminden değil İstanbul'dan!