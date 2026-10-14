Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

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Fransa’da her geçen gün etkisini artıran iklim krizi, aşırı sıcaklar ve kuraklık, ülkenin simgesi haline gelen bağcılık sektörünü vurmaya devam ediyor. Tüketicilerin kırmızı şaraba olan ilgisinin azalması ve artan mali belirsizlikler nedeniyle çiftçiler, radikal bir kararla üzüm bağlarını sökerek kurak koşullara dayanıklı ürünlere geçiş yapmaya başladı.

Hükümet ise bu tarımsal dönüşümü teşvik etmek amacıyla sökülen her bir hektar bağ için üreticilere yaklaşık 4 bin euro (yaklaşık 212 bin TL) hibe desteği sağlıyor.

BÖLGEDE ANTEP FISTIĞI VE BAKLİYAT DÖNEMİ

Fransa'nın güneyindeki Mont Ventoux eteklerinde üretim yapan çiftçiler, devlet ve dernek destekleriyle bağlarının bir bölümünü sökerek Antep fıstığı fidanları dikti. Bölgede iki asır önce yetiştirilen ancak zamanla unutulan Antep fıstığının, sulama gerektirmeden kurak iklimde rahatlıkla geliştiği ve 4 ila 5 yıl içinde verime ulaştığı belirtildi.

Castelnau-Valence bölgesindeki diğer üreticiler ise su ihtiyacı düşük olan mercimek ve nohut gibi tarlada yetişen ürünlere yöneliyor. Şarap üreticisi Jonathan Altier, mercimek ekiminin topraktaki azotu artırarak lavanta tarlalarına katkı sağladığını ve artan bitkisel protein talebiyle pazar bulmanın kolaylaştığını ifade etti.

"HİBE DESTEĞİ MASRAFLARIN BİR KISMINI KARŞILAYABİLİYOR"

Fransa hükümetinin sunduğu hektar başına 4 bin euroluk sübvansiyon dönüşümü hızlandırsa da üreticiler; yeni fidan dikimi, altyapı ve ekipman tedarik masraflarının yüksekliği nedeniyle kişisel öz kaynak kullanmak zorunda kaldıklarını vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com