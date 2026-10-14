Haberler

Kahramanmaraş’ta inşaat çalışması sırasında çıkan gazdan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş’ta inşaat çalışması sırasında çıkan gazdan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedbiren 2 okul tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaatta meydana geldi. İki okulun yanında bulunan bir inşaatta yapılan çalışma sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Yoğun gaz kokusundan etkilenen öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı iki okuldaki öğrenciler de tahliye edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayı öğrenen aileler okula gelerek çocuklarını almaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar

İstanbul'un göbeğinde kabus dolu anlar!
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında

Galatasaray'ı destekleyenler arasında o da vardı
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki rakibine diş geçiremedi
DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler