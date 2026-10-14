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Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı

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Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı
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Galatasaray-Barcelona maçının ardından TRT ekranlarında yapılan stadyum yayınında duyulan ıslık sesleri dikkat çekti. Tribünlerde taraftarların bulunmadığı anlarda gelen sesler, stadyumda hoparlörlerden ıslık sesi verildiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray, Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Maç sonrası RAMS Park'tan yapılan TRT yayınında tribünler boşken ıslık sesleri duyuldu.
  • Islık seslerinin stadyum hoparlörlerinden, yayın sisteminden veya başka bir kaynaktan geldiğine dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında dikkat çeken anlar yaşandı. Maç sonrasında RAMS Park'tan yapılan yayın sırasında duyulan ıslık sesleri, izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

TRİBÜNLER BOŞKEN ISLIK SESİ DUYULDU

Karşılaşmanın bitmesinin ardından TRT'nin stadyumdan gerçekleştirdiği yayın sırasında tribünlerde taraftarların bulunmadığı anlarda ıslık sesleri duyuldu. Yayını takip eden futbolseverler, tribünlerin boş olmasına rağmen duyulan seslerin kaynağını sorgulamaya başladı.

STADYUMDA HOPARLÖRDEN ISLIK SESİ Mİ VERİLİYOR?

Yayın sırasında duyulan sesler, büyük maçlarda stadyum hoparlörlerinden ıslık sesi verildiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle rakip takımların baskı altına alınması amacıyla tribün atmosferinin yapay seslerle desteklenip desteklenmediği sorusu bir kez daha gündeme geldi.

Ancak duyulan seslerin gerçekten stadyum hoparlörlerinden mi, yayın sisteminden mi yoksa başka bir kaynaktan mı geldiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ISLIK SESLERİNİN KAYNAĞI MERAK KONUSU OLDU

Galatasaray-Barcelona maçının ardından yaşanan bu durum, karşılaşmanın sonucunun yanı sıra yayın sırasında duyulan sesleri de tartışma konusu haline getirdi. TRT yayınında duyulan ıslık seslerinin kaynağına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, yaşananların nasıl açıklanacağı merak konusu oldu.

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