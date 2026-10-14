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Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

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Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar Haber Videosunu İzle
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
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Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sistemlerinin devreye girmesinin ardından art arda patlama sesleri duyuldu.

  • Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad genelinde erken uyarı sistemini aktif hale getirdi.
  • Erken uyarı bildiriminin hemen ardından Riyad semalarında 4 ayrı patlama sesi duyuldu.
  • Dün akşam Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçaları Riyad'a düştü; olayda 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı, 15 konutta maddi hasar oluştu.

Husilerin bir süredir balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kent genelinde devreye giren uyarı sistemlerinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde aktif hale getirildiği duyuruldu. Kurum, olası tehlike anında vatandaşların panik yapmadan izlemesi gereken güvenlik talimatlarını ve acil durum prosedürlerini içeren bir bilgilendirme mesajı yayımladı. 

BAŞKENTTE PATLAMA SESLERİ YANKILANDI

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, erken uyarı bildiriminin hemen ardından Riyad semalarında 4 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlamaların hemen ardından Sivil Savunma Müdürlüğü ikinci bir açıklama yaparak kent genelinde tehlikenin sona erdiğini bildirdi. 

FÜZELERE AİT ŞARAPNEL PARÇALARI 4 KİŞİYİ YARALADI

Öte yandan; Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad’a düştüğü belirtildi. Olayda 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

HUSİLERİN SALDIRILARI

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıTahsin Mehdevi:

HUSİLER (aslında kendilerini geniş katılımlı Yemen Ensarullah'ı diye isimlendirirler ki öyledir.) İran destekli diyorsunuz da, suudiler için befen abd İsrail destekli DEMİYORSUNUZ!?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşir:

"Haklısınız Ensarullah (Yani Husiler), Tahsin de arkanızda dağ gibi duruyor; bu (tamamen mizansen) dünyada Tel Aviv'i korkudan uyku tutmadığına yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

"Muazzam bir taktik derinlik Tahsin Füzeler Riyad'a atıldığında coşkuyla 'Ensarullah (Husiler) direnişe devam' diye alkış tutuyoruz; ama sıra Mekke'ye gelip müslümanların haklı hışmını çekme riski oluştuğunda hemen şark kurnazlığına sığınıp 'taktik bu, aslında Amerika attı' diyerek işin içinden sıyrılıyoruz. Ensarullah'ın kirlenen ellerini bu ucuz komplo teorileriyle aklama çaban da ayrı bir komedi

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Husileri sevmem. Suudileri daha çok sevmem. İran ve Afganistanı hiç sevmem.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

şerif hüseyini arabistanlı lawrunce sı çağırsınlar belki onları ihanet edip sırtından vurdukları Osmanlılar gibi husilerdende kurtarırlar.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSuleyman Meric:

hedef müslüman topluluk

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Suudiamerika müslümanmı ?

yanıt20
yanıt7
Haber Yorumlarıyunus deniz:

yılmaz, mekkeye füze atan husilerde müslümanmı diyede düşünmeni öneririm

yanıt6
yanıt7
Haber Yorumlarıakubilaydogan:

biraz sabredin geliyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

önden git ama sen

yanıt0
yanıt1

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