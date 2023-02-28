Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu Yerel Haberler Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu -Ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven depremzedeye ev hediye ettiDİYARBAKIR Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan ve büyük... Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu -Ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven depremzedeye ev hediye etti

DİYARBAKIR Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan ve büyük felaketin simgesi olan Mesut Hançer'in yardımına ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven koşmuştu. Gülseven çifti, aileye söz verdikleri daireyi kısa sürede dayayıp döşetip teslim etti. İhlas Haber Ajansı, yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailenin yerleştiği daireyi görüntüledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Ebru Yaşar Yerel Güncel Haberler

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