Elazığ depreminin ardından Malatya ve Elazığ'da 33 bin 821 konut yapıldı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8. büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 yıl içerisinde Elazığ ve Malatya'da 33 bin 821 konut yapılarak vatandaşlara teslim edildi. Evlerine yerleşen vatandaşlar, "Sanki 5 yıldızlı oteldeyiz. Böyle bir konutta yaşamaya hayal dahi edemezdik" dedi.

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmalarıyla depremin 3'üncü yılında Elazığ ve Malatya'da 33 bin 821 adet konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlara teslim edildi. Depremin ardından Elazığ'da 15 farklı merkez mahalle, merkeze bağlı beldeler ve 7 farklı ilçe olmak üzere toplam 71 bölgede başlatılan 57 noktadaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Elazığ'da yapımı planlanan 27 bin 778 konuttan 22 bin 441'i tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yapımı tamamlanan konutlardan 6 bin 966'sının kentsel dönüşüm, 17 bin 817'sinin afet konutu ve 2 bin 995'inin sosyal konut olduğu bildirildi. Öte yandan bin 352 iş yerinden bin 178'si de tamamlanırken, yapımı tamamlanan 16 okul ve 12 cami de vatandaşların hizmetine açıldı.

"TOKİ konutlarının konforlu ve güvenilir olduğunu tüm Türkiye gördü"

Sürsürü Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım, "2020 yılında meydana gelen depremin en çok hasar verdiği mahallelerden birisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlarımızla birlikte en erken şekilde ilimizi ve mahallemizi ayağa kaldırma projesini hayata geçirdi. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 408 2'inci etap, 180 de 1'inci etap olmak üzere TOKİ konutları yapılarak bizlere teslim edildi. Teslim edilen konutlar en iyi şekilde firmalar tarafından yapılmış. Bizlerin burada hayatımızın en güzel, konforlu ve güvenilir olduğunu tüm Türkiye gördü. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarına aşırı bir talep var" diye konuştu.

"Sanki 5 yıldızlı oteldeyiz"

Depremin 1'inci senesinde evlerini teslim aldıklarını belirten Mustafa Özdemir isimli vatandaş ise, "Evlerimiz şu an rezidans tarzında. Allah yüklenici firmadan razı olsun. En başta Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" diyen Cuma Yılar da, "Biz depremzedeyiz. Bir depremzede olarak gerçekten bizim evlerimiz eskiydi. Yaşanan depremde evlerimiz hasar görünce sağ olsun Cumhurbaşkanımız TOKİ'ye talimat verdi, onlar da süper evler yaptı. Şu anda bu evlerde oturuyoruz. Sanki 5 yıldızlı oteldeyiz. Önceki evlerimizde tuvalet yoktu, şu anki evlerde çift tuvaletimiz var. Huzur içerisinde oturarak Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. O nasıl bizim yüzümüzü güldürdüyse Allah'ta onun yüzünü güldürsün. Bizde nankörlük var. Ben hayatımda böyle bir evde oturmadım. Oturunca ailem bana bakarak gülüyor, ben de onlara bakarak gülüyorum. Çünkü biz böyle bir evde oturmadık. Lüks bir ev hayalimde dahi yoktu. Kocaeli'de yaşanan depremde o zamanki hükümet toplamış olduğu yardım parasını depremzedeye değil, memura maaş olarak verdi. Şimdi ise hükümetimiz depremzedeler için her şeyi yapıyor. Hal böyle olmasına rağmen biz nankörlük yapıyoruz. TOKİ gerçekten bina yapmış. 7.7. büyüklüğünde bir deprem yaşadık ama binalarda bir çizik dahi yok. Malatya'daki vatandaşlarımız depremin hemen ardından buraya taşındılar. Şu anda TOKİ'lerde en az 5 aile yaşıyor. Çünkü güven içerisinde kalıyorlar. Herkes kendi güvencesi için TOKİ evlerinde yaşamak istiyor. Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Böyle bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var, çünkü kendisi bizim güvencemizdir. Kim hainlik yaparsa hainliğinde boğulsun" dedi.

Elazığ'da toplam 6 bin 898 konutun ihalesinin yapıldığını, 22 bin 646 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Esat Uysal, "Konutlar dışında 12 cami ve 16 adet okul inşaatımız da tamamlanmış ve teslim edilmiştir. Binalarımız radyan temel üzerine, bazıları çerçeve sistem dediğimiz konvansiyonel sistem ve çoğu da tünel kalıp sistemi üzerine inşa edilerek, yatay ve yöresel mimariye uygun bir şekilde depreme dayanıklı olarak tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ