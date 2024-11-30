Elazığ'da Yeni Hastane Projesine Tepkiler Yükseliyor

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin 2020 ve 2023 depremlerinden sonra bina hasarlarının kamuoyu ile paylaşılmadığını belirterek, "Son dönemde olan Kale merkezli 5,6 depreminden sonra hastanenin hasar raporunu bizatihi kamuoyuna paylaşmasını bekliyoruz. Yapılacak olan yataklı hastane yerinden taşınacak; doğuda Fethi Sekin Hastanesi ve batıda Üniversite Hastanesi olacak ve merkezde maalesef vatandaşımız özel hastanelere mahkum edilecek" dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Elazığ'a ek olarak yapılması planlanan 800 yataklı hastanenin yapılmasıyla eski hastanenin taşınacağını kaydetti. Karataş, "Binin üzerinde yatak kapasitesi ile hizmet veren üniversite hastanemizin, 800 yataklı gibi bir düşük sayıyla orada yapılmasına bazı itirazlarımız olacak. Bu itirazlarımızın nedeni özellikle Elazığ merkezinde maalesef Devlet Hastanesi, kamu kuruluşu altında herhangi bir hastanenin kalmayışına neden oluşudur. Bizim teklifimiz özellikle kampüs içerisinde yine yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Hastanenin hasar durumuna ilişkin resmi raporun kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz"

Ümit Karataş, şunları söyledi:

"Elazığ'ın deprem kuşağı altında olması ve bazı kurum ve depremlerden sonra hasar görmesi nedeniyle söz konusu olmuş ve yeniden yapılma gibi projeler ortaya çıktı. Bunun içerisinde özellikle ilimizde çok önemli bir görev adleden bölgede ve büyük hizmet veren üniversite hastanesinin 800 yataklı bir hastanesi olarak Kesikköprü civarında Malatya yolu üzerinde bir yerde eğitime yönelik bir proje sunulmaktadır. Özellikle bu hastanenin Kesikköprü'de yapılması bazı itirazlarımız ve eleştirilerimiz olacak. Fırat Üniversitesi Hastanesi başhekimi Sayın Prof. Dr. Gökhan Artaş ile yaptığımız görüşmede hastanenin az hasar görmüş olduğu ve bu nedele hizmete devam ettiği tarafımıza iletilmiştir. Yalnız, kamuoyunda büyük bir merak ve endişe uyandıran bir durum söz konusu. Bu sorun özellikle şüpheya neden olan bu durum. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından herhangi bir şekilde hasar oluşumuna ilişkin resmi doğum raporunun kamuoyuna açıklanmaması, ancak ortaya çıkanların tedirginliğe neden olduğu. Son dönemde olan Kale merkezli 5,6 depreminden sonra Üniversite Hastanesi'nin hasar raporunu bizatihi kamuoyuna paylaşmasını bekliyoruz.

"Elazığ halkını özel hastanelere mahkum etmek hiç kimsenin hakkı değildir"

Yine binin üzerinde yatak kapasitesi ile hizmet veren üniversite hastanemizin, 800 yataklı gibi bir düşük sayıyla orada yapılmasına bazı itirazlarımız olacak. Bu itirazlarımızın nedeni özellikle Elazığ merkezinde maalesef Devlet Hastanesi, kamu kuruluşu altında herhangi bir hastanenin kalmayışına neden oluşudur. Çünkü yapılacak olan yataklı hastane yerinden taşınacak; doğuda Fethi Sekin Hastanesi ve batıda Üniversite Hastanesi olacak ve merkezde maalesef vatandaşımız özel hastanelere mahküm edilecektir. Hem maddi açıdan diğer Sağlık Hizmetleri alma açısından büyük sıkıntılara yol açacaktır Elazığ halkını özel hastanelere mahküm etmek hiç kimsenin hakkı değildir. Elazığ bunu hak etmiyor. Elazığ halkı doğuda Fethi Sekin Hastanesi ilk yapıldığı yıllarda hepimizde biliriz ki ulaşım noktasında bazı sıkıntılar yaşadı. Aynı sıkıntıların Kesikköprü gibi uzak bir mahalde, merkeze uzaklığı 10 kilometre veya 10 kilometre üzerinde olan bir yerde yapılması vatandaşın sağlık hizmeti almasını, özellikle Bingöl, Muş ve doğudan gelen bir sürü hastanın buraya ulaşımında sıkıntı yaşayacağının da bir göstergesi olacaktır.

"Yapılacak olan hastane üniversite kampüsünün içinde olmalıdır"

Bu nedenle bizim teklifimiz özellikle kampüs içerisinde yine yapılmasıdır. Bu yapılacak yerin de yine üniversite kampüsü içerisinde Zafran bölgesinin bulunduğu yerlerdeki üniversite arazilerinin ağaç olmayan, ağaç kesimine neden olmayacak bölgelerde yapılmasının daha iyi olacağı ve Elazığ'a kazandırılmasının hem Elazığ'da merkezde bir devlet hastanesi, yani devlete bağlı kurumsal olarak bir hizmet alınabilecek bir hastanenin olmasına neden olacaktır, hem de dışarıdan gelen vatandaşların hizmet alımını kolaylaştıracaktır.Bir de tıp fakültesinin Kampüs içerisinde olması nedeniyle hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin eğitim alması daha kolaylaşacaktır."