Ege Üniversitesi, Özbekistan ile bilim diplomasisi ağını güçlendiriyor

İzmir'de geçen yıl Özbekistan'dan 33, Türkiye'den 56 üniversitenin katılımı ile Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Özbek Eğitim Forumunun ikincisi Semerkant'ta gerçekleştirildi. Her iki ülkeden bilim insanlarını bir araya getiren forumda, Türkiye ve Özbekistan üniversiteleri arasında akademik iş birlikleri, iş ve staj imkanları, eğitim öğretim ve araştırma geliştirme altyapılarının paylaşılması konuları masaya yatırılarak ikili iş birliği protokolleri imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığında, Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde, Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ev sahipliğinde "Bilimsel İş Birliği İçin Teknolojik Toplumsal Fayda ve Sürdürülebilir Hedefler" başlığıyla "II. Özbekistan-Türkiye Eğitim Forumu" gerçekleştirildi. Foruma; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Odil Abdurakhmanov, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra Türkiye ve Özbekistan yükseköğretim kurumlarının rektörleri ve farklı disiplinlerden bilim insanları katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ve Özbekistan arasında yürütülen bilim diplomasisinin her iki ülkenin gelişimine nitelikli katkı sağladığını vurgulayarak, üniversiteler arasında yapılacak ikili iş birliklerini teşvik ederek desteklediklerini söyledi.

Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ile Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde "Bilimsel İş Birliği İçin Teknolojik Toplumsal Fayda ve Sürdürülebilir Hedefler" temasıyla gerçekleştirilen yükseköğretimle ilgili forumuna katılmak üzere Özbekistan'a geldiğini ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu forumun iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Forumun ikinci kez düzenlendiğini söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu forumla maksadımız; Türkiye'nin ve Özbekistan'ın üniversitelerinin idarecilerini bir araya getirmek ve her iki ülkenin üniversiteleri arasında ortak iş birliğini daha ileri taşımaktır" dedi.

Forumda rektörlerin üniversiteler arasındaki iş birliği imkanlarını müzakere ederek ciddi anlaşmalar imzaladıklarını kaydeden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu iş birliğiyle temel hedefimiz; iki ülke arasında yükseköğretime dair var olan ilişkileri daha ileriye taşımak, her iki ülkede öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini yeni bir seviyeye getirmek, üniversitelerimizin araştırma kapasitelerini bir araya getirerek ortak projeler üretmektir. Bu forum aslında iki ülkenin üniversiteleri arasında bilimsel ve teknolojik anlaşmaları ve iş birliğini daha da ileri taşıyor. Biz burada rektörler, öğretim elemanları ve idareciler olarak ciddi bir etkileşim meydana getiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Özbekistan arasında "Uygulama Mutabakat Zaptı" imzalandı

Bundan sonraki forumun Türkiye'de düzenleneceğini ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, imzaları atılan projelerin sonuçlarının Türkiye'deki forumda değerlendirileceğini belirterek, "İnanıyorum ki Türkiye ile Özbekistan arasında yürütmekte olduğumuz yükseköğretime dair iş birliklerimizi daha ileri noktaya bu anlaşmalar vesilesiyle taşımış olacağız. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Özbekistan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yükseköğretim alanındaki ikili iş birliğimizin geliştirilmesine dair 'Uygulama Mutabakat Zaptı' imzaladık. İmzaladığımız Mutabakat Zaptıyla birlikte, Türkiye ve Özbekistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğimiz yeni alanlarla devam edecek. Yüksek lisans ve doktora programları öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak" dedi.

"Akademik iş birliklerimizi geliştirilerek daha ileri noktaya taşıyacağız"

Forumun açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, multidisipliner ve güçlü bir ekiple foruma katıldıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın liderliğinde başlatılan Özbekistan üniversiteleri ile akademik iş birliklerinin, geliştirilerek daha ileri noktaya taşınması için yeni adımlar attıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Budak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderlik ettiği 'her alanda stratejik iş birliği' vizyonu çerçevesinde; köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumda bulunan kardeş Özbekistan ile aramızdaki iş birliğinin her alanda gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Türk yükseköğretiminde örnek bir uygulama olan Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda üniversitemiz ve Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ev sahipliğinde, 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde ilk kez Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu düzenlendi ve bu forumda iki ülkenin yükseköğretim kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Foruma; Özbekistan'dan 33, Türkiye'den 56 üniversite rektörü katıldı. İki kardeş devletin bilim insanlarının bir araya geldiği forum Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili iş birliklerinin gelişmesi için başarılı sonuçlar elde edilmesini sağladı. Özbekistan üniversiteleri ve üniversitemiz arasında 60'ın üzerinde ikili protokol imzalandı. Birinci forumu takip eden yıl içinde ise bu sayı 137'ye yükseldi" diye konuştu.

"Küresel bakış açısıyla eğitim ve araştırmada yeni ufuklar açıyoruz"

Ege Üniversitesinin; tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitesi olduğunu, uluslararasılaşma hedefiyle yaptıkları çalışmalara her geçen gün yenilerini eklediklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, "Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı hedefleri ile uyumlu öncelikli ve yenilikçi adımlar atılırken Ege Üniversitesi olarak; bilimi, toplumu ve ülkemizi daha ileri taşıyacağımız bir geleceğin inşası için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Küresel bakış açısıyla kaliteli eğitim ve araştırmada yeni ufuklar açıyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK'ün yeni vizyonunda ifade ettiği ilkeler doğrultusunda; güçlü araştırma altyapımız, yürüttüğümüz bilim diplomasisi, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projelerimiz, Ege modelimiz ile Türk yükseköğretiminde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz çift diploma programlarımızla geçmişimizin mirasıyla geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu yıl, 16-17 Ağustos tarihlerinde yine Semerkant'ta düzenlenen ve Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Devletleri Sağlık Bakanlarının katıldığı Sağlık Forumuna Ege Üniversitesi olarak iştirak ettik. Sağlık alanında son derece önemli adımların atıldığı forumda, Özbekistan ile iş birliklerimizi sağlık eğitimi alanında da bir üst seviyeye taşıdık. Sağlık forumunda, Özbekistan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere; üniversite, akademi, enstitü ve merkezleri içeren 13 farklı kurumla anlaşma imzaladık. Sağlık forumu sonrasında; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 5 çift diploma programının açılması ve ortak sempozyum düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Bunun yanında Özbekistan'ın sağlıkla ilgili yükseköğretim kurumlarına yönelik; tıp, dişçilik eczacılık ve hemşirelik alanlarında 50 farklı kursun açılması için temaslar kuruldu" dedi.

"Her alanda stratejik ortaklıklarımızı çoğaltacağız"

Rektör Prof. Dr. Budak, "Özbekistan üniversiteleriyle gerçekleştireceğimiz uluslararası projelerin ön çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi, 3 Kasım 2023 tarihinde Kazakistan'ın Astana kentinde 'Türk Devri' temasıyla toplanmıştır. Sonuç bildirgesinde Özbekistan'ın dönem başkanlığını başarıyla tamamladığının altı çizilerek, Türk Medeniyetinin Yükseliş Yılı olan 2023'te Türk dünyasının başarıları vurgulanmıştır. Türk dünyası yükseköğretim kurumları olarak bizler de Türk dünyasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine ve Türk Dünyasının değerleri ile çıkarlarının bölgesel ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasına yükseköğretim alanında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle hizmet etmekteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyinde vurgulanan hedefler doğrultusunda Özbekistan ve Türkiye yükseköğretim kurumlarının iş birliğini güçlendirmek amacıyla Özbekistan-Türkiye Eğitim Forumunun ikincisini gerçekleştirmek için buradayız. Bu dorumda mühendislik eğitimi alanında teknolojik gelişime odaklanacağız. Kurumsal sağlık sistemleri ve sağlık eğitimi alanında bilimsel ve teknik bakımdan iş birliğimizi artırmayı amaçlayacağız. Eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında stratejik ortaklıklarımızı çoğaltacağız. Tarım ve tarım teknolojileri alanında gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bu Forumda asıl hedefimiz sürdürülebilirlik olacaktır" diye konuştu.

"İş birliklerimizin sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz"

Hayata geçirilen iş birliklerin sürdürülebilir olması için birlikte düşünüp birlikte bir yol haritası çizeceklerine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Budak, "İki kardeş devletin yükseköğretim kurumları olarak bilim ve eğitim alanında birlikte ilerleyeceğiz. İlk hükümdar bilim insanı Uluğ Bey'in de ifade ettiği gibi 'Bilim ilerlemenin kapılarını açar'. Farabi'den İbn-i Sina'ya, Biruni'den Uluğ Bey'e ecdadın nice büyük alimlerinin yaptığı gibi insan odaklı bir bilim anlayışından hareketle her daim ileriye bakan, insana ve topluma değer veren öncü kurum olarak geleceğin sağlık vizyonunu şekillendirmek için bilimin ışığında emin adımlarla ilerlemekteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kardeşlik hukukuyla beraberce yürüteceğimiz çalışmaları da bu sürecin bir parçası olarak çok önemli buluyoruz. Aynı kültürel mirasa sahip iki ülke arasında var olan güçlü iş birliğini geliştirerek daha büyük başarılara imza atacağız. Türk-İslam dünyasının tarihi ve kültürel zenginliğiyle göz dolduran bilim kenti Semerkant'ta bulunmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Egeli akademisyenler sunum yaptı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, forumda bir sunum yaparak, Türkiye'nin tıp eğitimindeki uluslararası markası olan tıp fakültesi ile ilgili bilgi verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tıp eğitimi ve araştırmaları ile sunduğu yenilikçi tanı ve tedavi yöntemleri ile Avrupa'nın referans merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, Tıp Fakültesi Hastanesinin, komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın her noktasından en zor vakaların son durak merkezi olduğunu ve A plus kalitede sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Budak, Özbekistan'ın farklı yükseköğretim kurumları ile Ege Üniversitesi arasında eğitim öğretim ve araştırma geliştirme alanlarında iş birliği protokolleri imzaladı. - İZMİR