Düzce Üniversitesi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Kongresi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in himayelerinde, Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gedikli'nin koordinatörlüğünde düzenlenen CLICS Kongresi fiziksel sunumlar ve online oturumlar yanında başladı.

Düzce Üniversitesi, çevre ve sağlık alanında uzmanlaşmış bir kurum olarak dünya çapından bilim insanlarını bir araya getirmek ve konunun farklı boyutlarını ele almak için İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Kongresi'ne (CLICS) ev sahipliği yaptı. Dünya genelinde giderek artan çevre kirliliği, iklim değişiklikleri, afetler ve doğal kaynakların yitirilmesi gibi sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kongre, uzmanları bir araya getirerek çözüm yollarını tartışmayı ve farkındalık kazanmayı hedefledi.

İki gün süresince hem yüz yüze hem çevrim içi olarak düzenlenecek "Afetler: Sorunlar ve Çözümler" temalı İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birliği Konferansı'nın (CLICS) açılış programı Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Ali Öztürk ile Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce Üniversitesi Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Programa; dünya genelinden katılım sağlayan bilim insanları, akademisyenler, özel kuruluşlar ve politika yapıcılar, çevre sorunlarına dair perspektiflerini paylaşmak ve gelecek için sürdürülebilir çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundular.

"6 Şubat depremi sonrası deprem yönetimi konusunda ilk bilimsel etkinlik Düzce Üniversitesi'nden"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren CLICS Düzenleme Kurulu Başkanı ve Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gedikli, 6 Şubat depreminden sonra deprem yönetimi konusunda ilk bilimsel etkinlik olan Deprem Yönetimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nın Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerken, CLICS kongresiyle daha kapsamlı ve uluslararası boyutlu bu programı düzenlediklerini ifade etti. Lokomotifi Düzce Üniversitesi olan programa, yurt içinden ve başta Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere yurt dışı üniversitelerinin katkı sunduğunu dile getirdi.

"Amacımız sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek"

Programa çevrim içi bağlanan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, konferansın, son derece kritik ve hayati konuları ele almak için bir fırsat sunduğunu belirterek, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının, sadece bugünümüzü değil, gelecek nesilleri de derinden etkileyen meseleler olduğunu ifade etti. Her alanda olduğu gibi bu konularda da öncü bir yaklaşım benimseyen Düzce Üniversitesi'nin, teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanarak çözümler üretmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçladığını söyleyen Rektör Sözbir, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

"İklim krizine karşı sürdürülebilirlik artık kilit nokta"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, afetler ve küresel iklim değişikliği gibi faktörler sonucu oluşan sorunların çözümü için sürdürülebilir hayatın önemine vurgu yaptı. Nüfus artış hızı ile doğal kaynakların hızlı ve bilinçsiz kullanımının afetleri tetiklediğine dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2030 yılı itibariyle dünya sıcaklığının ortalama 1,5 derece artmasının beklendiğini ve bu sıcaklık yükselişinin engellenememesi durumunda dünyada bazı yerlerin yaşanmaz hale geleceğini sözlerine ekledi. Geçmiş dönemde gerçekleştirilen iklim zirveleri ve konferanslarından örnekler veren Prof. Dr. Özölçer, iklim krizine karşı sürdürülebilirliğin artık kilit nokta olduğunun ve güvenlik kodu olarak ortaya çıktığının altını çizdi. Her vatandaşın dünyanın geleceğini düşünme sorumluluğu taşıması gerektiğini belirten Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Düzce Üniversitesi öncülüğündeki programla yeni fikirlerin ve ufuk açıcı çözüm önerilerinin paylaşılacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Daha yaşanılabilir dünya için sağlam zeminler oluşturmak istiyoruz"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, geniş katılımlı ve 14 paydaşı bulunan programın Düzce Üniversitesi'yle ilk iş birliği olmadığını, daha önce bölgesel kalkınma üniversiteleri olarak ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini dille getirdi. Daha yaşanılabilir dünya için sağlam zeminler oluşturmak istediklerine işaret eden Demir, iklim değişikliğinin etkileri ve uyum sağlama konusundaki sunumunu paylaşarak küresel iş birliğinin önemini vurguladı.

"Sürdürülebilirlik sadece popüler bir kelime değil, hayatta kalmanın adıdır"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren yaptığı konuşmada, ekonomik, sosyal ve çevre gibi birçok alanı etkileyen bu karmaşık problemin, dünya için en büyük tehditler arasında olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Veysel Eren, bu dönemde kriz yönetimi ve sürdürülebilirlik ilişkisinin önemli hale geldiğini vurgularken, iklim değişikliği ve afetlerle mücadelenin, konuya bütüncül yaklaşarak küresel iş birliği ve dayanışma ile mümkün olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Eren, sürdürülebilirliğin sadece popüler bir kelime olmadığını, hayatta kalmanın adı olduğu uyarısında bulundu.

Sonuç raporu politika yapıcılara katkı sunacak

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ise son yılların en önemli gündemi arasında yer alan iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gibi konuların tartışılmasını ve faydalı çıktıların üretilmesini çok önemli bulduğunu ifade etti. Programın sonuç raporunun politika yapıcılara katkısı olacağını dile getiren Prof. Dr. Özer Köseoğlu, organizasyonun paydaşı olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ve Prof. Dr. Ayfer Gedikli'ye plaketleri takdim edildi.

Programın öğleden sonraki bölümündeyse, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Fırat Üniversitesi Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, Filipinler Banksmoro Cotabato Üniversitesi Eski Rektörü ve 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Refik Korkusuz, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Araştırmacı Gazeteci Yazar İhsan Aktaş ile Japonya Wakayama Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nebil Maghrebi, Prof. Dr. Hiroaki Akiyama, Amerika Birleşik Devletleri Michigan Technological University'den Prof. Dr. Gary Campbell, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan University of Sharjah'dan Prof. Dr. İlhan Öztürk, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Yüce sunumlarını katılımcılarla paylaştı. Programın ilk günü düzenlenen oturumlar; afetler, iklim değişikliği ve uluslararası iş birliği alanlarında atılacak adımları şekillendirmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek için verimli bir tartışma ortamı sundu.

Kongrenin ikinci gününde çevrim içi ve fiziksel katılımlarıyla katkı sağlayacak bilim insanları, konuyu farklı boyutları ile ele alarak tebliğlerini sunacak. Eş zamanlı canlı yayınlanan kongre, Düzce Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden izlenme imkanı sağlayacak. - DÜZCE