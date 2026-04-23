Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanması sonrası konuştu. Yasin Kol atamasını eleştiren Ahmet Çakar, "Derbiye Yasin Kol atanmış. İyi yönetir, kötü yönetir; bu kavramlardan bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan, yani Avrupa'da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyorsa bugünden itibaren o ülkenin hakemliği bitmiştir'' dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'un atanması, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın tepkisine neden oldu.

"TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR!"

Yanlış bir atama yapıldığını belirten Ahmet Çakar, "Derbiye Yasin Kol atanmış. İyi yönetir, kötü yönetir; bu kavramlardan bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan, yani Avrupa'da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyorsa ve diğer FIFA hakemlerinin bu kapasitede olmadığı düşünülüyorsa, bugünden itibaren o ülkenin hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de 'Dünya Kupası'nda neden Türk hakemi yok?' demesin." dedi. 

''AYNA SANA NE DİYECEK?''

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e seslenen Ahmet Çakar, "Evladım Halil Umut Meler, eğer sen de karakter sahibiysen, aynaya baktığında kendine şu soruyu sor: 'Ben Türkiye'nin birinci sırasındaki FIFA hakemiyim. İyi kötü Avrupa'da maç yönetiyorum ama neden derbiye çıkamıyorum?' Bakalım ayna sana ne diyecek?" ifadelerini kullandı. 

"AYNA DİYECEK Kİ..."

Sözlerine devam eden Çakar, "Türk hakemleri, siz Ankaragücü başkanından yumruk yediğinizde hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra maça çıktınız ya... Siz her şeye müstahaksınız. Sizlere az bile yapılıyor; hatta bunlar daha iyi günleriniz." yorumunda bulundu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

Veysel:

Galatasarayın dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar bu hakemi derbiye yine vererek. Galatasaray ın hakem meselesine değil iyi oynamaya odaklanması lazım, oyuna gelmesin zaten hakem eğer kasıtlı birşeyler denerse belli olur gereken itirazlar yapılır. Galatasaray ın tam takır profesyonel oynaması lazım. Yine ciddiyetsiz boş bir takım görmeyiz umarım sahada. Şampiyonlar Ligi'ndeki ciddiyet olmalı.

Cristiano Ronaldo:

Aynen öyle Kocaeli mevzusuna dönmemesi lazım. Sahada kalmalıyız. Ayrıca adam bu sezon fenerin 4 maçını yönetmiş 1 galibiyet 3 beraberlik almış fener. Eğer denildiği gibi tetikçi olsaydı 4 maçta 12 puan alırdı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

