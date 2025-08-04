Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren bir çiftin düğününde damat, menemen yapma geleneğini yerine getirirken farklı bir yöntem tercih etti. Yumurtaları arkadaşının kafasında kırarak menemeni hazırlayan damadın o anları saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, kafasında yumurta kırılan arkadaşın başına banılan ekmeklerin yendiği anlar da renkli ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Mert Can ve Burcu çiftinin düğününde renkli anlar yaşandı.
YUMURTALARI ARKADAŞININ KAFASINDA KIRDI
Damat Mert Can, gelenek haline gelen menemen yapma işlemini yerine getirirken farklı bir yöntem tercih etti. Yumurtaları arkadaşının kafasında kırarak menemeni hazırlayan damadın o anları saniye saniye kaydedildi.
BAŞINA EKMEK BANARAK YEDİLER
Arkadaşının başında kırdığı yumurtalarla hazırlanan menemen, düğüne damga vurdu. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar, kafasında yumurta kırılan Necmican isimli arkadaşının başına ekmek banarak yedi. Ortaya çıkan görüntüler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel