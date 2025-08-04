Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı

Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Mert Can ve Burcu çiftinin düğününde renkli anlar yaşandı.

YUMURTALARI ARKADAŞININ KAFASINDA KIRDI

Damat Mert Can, gelenek haline gelen menemen yapma işlemini yerine getirirken farklı bir yöntem tercih etti. Yumurtaları arkadaşının kafasında kırarak menemeni hazırlayan damadın o anları saniye saniye kaydedildi.

BAŞINA EKMEK BANARAK YEDİLER

Arkadaşının başında kırdığı yumurtalarla hazırlanan menemen, düğüne damga vurdu. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar, kafasında yumurta kırılan Necmican isimli arkadaşının başına ekmek banarak yedi. Ortaya çıkan görüntüler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.