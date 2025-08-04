Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı

Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Haber Videosu

Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren bir çiftin düğününde damat, menemen yapma geleneğini yerine getirirken farklı bir yöntem tercih etti. Yumurtaları arkadaşının kafasında kırarak menemeni hazırlayan damadın o anları saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, kafasında yumurta kırılan arkadaşın başına banılan ekmeklerin yendiği anlar da renkli ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Mert Can ve Burcu çiftinin düğününde renkli anlar yaşandı.

Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı

YUMURTALARI ARKADAŞININ KAFASINDA KIRDI

Damat Mert Can, gelenek haline gelen menemen yapma işlemini yerine getirirken farklı bir yöntem tercih etti. Yumurtaları arkadaşının kafasında kırarak menemeni hazırlayan damadın o anları saniye saniye kaydedildi.

Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı

BAŞINA EKMEK BANARAK YEDİLER

Arkadaşının başında kırdığı yumurtalarla hazırlanan menemen, düğüne damga vurdu. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar, kafasında yumurta kırılan Necmican isimli arkadaşının başına ekmek banarak yedi. Ortaya çıkan görüntüler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ecel bazen gülerken yakalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.