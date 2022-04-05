İki sağlık ocağı, iki farklı olay! Bir tarafta hastalar camdan muayene edildi, diğer tarafta kediye doğum yaptırdılar

Dün sabah saatlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde bulunan 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Hamile olan ve doğum sancısı çeken sokak kedisi, aile sağlığı merkezinin kapısına geldi. Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra sağlık merkezinin içerisine girdi. Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alarak müdahale etti. Ebe ve hemşireler tarafından yapılan müdahale sonrasında anne kedi, 4 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birisi ise nefes almadığını fark eden ebenin yaptığı müdahale ile hayata tutundu.

"ANNE KEDİ VE YAVRULARININ SAĞLIĞI GAYET İYİ"

Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, sağlık merkezinin koridorunda biranda inleyen kedi sesi duyduk. Bunun üzerine hemşire ve ebe hanımlarla birlikte baktığımızda karnı şiş bir kedi vardı. Kedinin doğum yapacağını anlayan arkadaşlar hemen onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şu anda yavruları ile birlikte mutlu. 4 yavrusu oldu. Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi" dedi.

BAŞKA BİR SAĞLIK OCAĞINDA İSE YAŞANANLAR FARKLI

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar ise ilginç durumla karşılaşıyor. Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce büyük şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor.

ŞİKAYETİNİ SORUP REÇETE YAZIYOR

Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

TELEFONUN IŞIĞIYLA BADEMCİĞİNE BAKTI

Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

İhlas Haber Ajansı / Yerel