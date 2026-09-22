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Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke

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Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
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Oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, kızı Sare'nin Paris'teki ünlü sanat okulu Lycee Moliere'e kabul edilmesinin ardından oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e yerleşti. Ünsal, İstanbul'dan ayrılma kararının yanı sıra sevgilisi Emir Ulusoy ile ilişkisini de sonlandırdığını açıkladı.

Tuba Ünsal'ın hayatında yeni bir dönem başladı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Ünsal, çocuklarının eğitimi nedeniyle İstanbul'dan ayrılarak Paris'e yerleşti.

ÇOCUKLARININ PEŞİNDEN PARİS'E GİTTİ

Ünsal'ın Murat Pilevneli ile birlikteliğinden olan kızı Sare, Paris'teki Lycee Moliere'e kabul edildi. Kızının eğitim hayatındaki bu yeni döneminin ardından Ünsal, Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e taşındı. Ünsal'ın çocuklarıyla birlikte Paris'te yeni bir hayat kurduğu belirtildi.

EMİR ULUSOY İLE İLİŞKİSİNİ SONLANDIRDI

Ünsal'ın özel hayatında da önemli bir değişiklik yaşandı. Ekim 2024'ten bu yana birlikte olduğu Emir Ulusoy ile ilişkisini, Paris'e taşınmasıyla oluşacak mesafe nedeniyle sürdüremeyeceğini düşündüğü ve ilişkiyi bitirme kararı aldığı aktarıldı. Ünsal'ın böylece hem İstanbul'dan ayrıldığı hem de yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkisini sonlandırdığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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