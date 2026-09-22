Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Macaristan Milli Takımı kampına katılan Dominik Szoboszlai, tercihiyle diğer futbolculardan ayrıldı. Liverpool forması giyen yıldız futbolcu, kamp girişinde klasik otomobiliyle görüntülendi.

1973 MODEL CADILLAC'LA GELDİ

Szoboszlai'nin kullandığı otomobilin 1973 model Cadillac Eldorado olduğu belirtildi. Uzun gövdesi, klasik tasarımı ve dönemine özgü detaylarıyla dikkat çeken Cadillac, futbolcunun kamp girişinde ilgi odağı oldu.

KLASİK OTOMOBİLİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Szoboszlai'nin direksiyon başındaki görüntüleri dikkat çekerken, Macar futbolcunun klasik otomobil tercihi de futbolseverlerin ilgisini çekti.