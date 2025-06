Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Arafat'ta vakfe duası yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'de diri diri yakılan masumlar için Arafat Vakfesi'nde gözyaşları ile dua etti.

Mekke'de milyonlarca Müslüman Arafat'a çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'de diri diri yakılan masumlar için Arafat Vakfesi'nde gözyaşları ile dua etti. Gözü dönmüş zalimlerin dünyayı kasıp kavurduğuna dikkat çeken Ali Erbaş, vakfe duasında, "Coğrafyamızı güvenin ve huzurun diyarı eyle Allah'ım. Ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle, onları her türlü tehlikelerden ve tuzaklardan muhafaza eyle. Yeryüzünü emin kılsınlar diye, mümin kullarına emanet etmiştin. Emanetine sahip çıkamadık. Savaşlar, krizler bunalımlar, insanlığı çepeçevre kuşattı. Gözü dönmüş zalimler, dünyayı kasıp kavuruyor. Nimetlerle donattığın yeryüzünde, minicik bebekler açlıktan ölüyor. Anneler evlatsız, babalar çaresiz kalıyor. Mazlumlara imdat eyle Allah'ım. İslam beldelerinden acı, gözyaşı ve feryatlar yükseliyor. Filistin'de ve daha nice mazlum diyarlarda kardeşlerimiz akıl almaz zulümlere maruz kalıyor. Mazlumların ahını zalimlere bırakma Allah'ım. Gazze'de diri diri yakılan masumların feryadı vicdanları dağlıyor. Zalimlerin zindanlarında biçare Müslüman kadınların imdat çığlıkları yürekleri parçalıyor. ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. ve inkarcı toplumlara karşı bize yardım eyle. Zalimleri ve destekçilerini, kahru perişan eyle. Hainleri rezil rüsva eyle" dedi.

Arafat'ta bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ali Erbaş, "Yılarca arzu ettiğimiz bu mekanda buluşmayı bize nasip ettin, sana şükrediyoruz. Kur'an-ı Kerim ile yolumuzu aydınlatan Rabb'imiz, Hazreti İbrahim'in lisanıyla bizi hacca çağırdığını bildiriyorsun. Emrine uyduk, ihramlara büründük, 'Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk' nidaları ile huzuruna geldik. İnayetine sığındık, kulluk edemedik, rahmetine geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi, niyetlerimizi, ibadetlerimiz kabul eyle ya rabbim. İnsanlara rehber kıldığın fahri kainat Hazreti Muhammed Efendimize salat ediyoruz. Bizleri O'na layık ümmet eyle ya Rabb'im. Bizi sevgili Peygamberimizin sancağı altında haşreyle Rabb'im. Efendimizi kendine hayat düsturu edenlere selamet ver ya Rabbi. Hazreti İbrahim ve Hacer Validemizin yolundan giden, gözyaşı döken milyonlarca Müslümana selam ediyoruz. Selamımızı ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi" ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Nice kere nefislerimize yenildik, emirlerini yerine getiremedik. Niyetimiz ve gayretlerimiz yetersiz, zayıf düştü yüreklerimiz bizlere inayet eyle, yardım eyle Allah'ım. Şimdi burada mahsun gönüllerle huzurundayız. Hesap gününde amellerimiz önümüzde hesabı bekler gibi bekliyoruz. İçimizi yakan kor ateşlerden, belimizi büken günahlardan kurtulmak istiyoruz. Gözyaşlarımızı atamız hazreti Adem ve anamız hazreti Havva'nın yalvarışı ile sana yalvarıyoruz. ya Rab bize acı, bize affınla, mağfiretinle gönüllerimize ferahlık ver Allah'ım. Bizi dünyada da ahirette de mahzun eyleme ya Rabbi. Sığınılacak hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde bizi rahmetinden mağdur eyleme. ya Rabbi sen Allah'ın rahmetinden umudunu kesmeyin diyorsun. Bu yüce mekanda sana niyazda bulunuyoruz. Hep birlikte sana yalvarıyoruz, umutlarımızı boşa çıkartma ya Rabbi. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle Allah'ım. Kim Allah için hac eder de kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, annesinden doğmuş gibi olur buyuruyorsun. Senin huzurunda bu mübarek mekanda sana yakaran bütün kullarını affeyle Allah'ım. Vatanımıza, evimize tertemiz bir şekilde dönmeyi bize nasip eyle Allah'ım" dedi.

Diyanet Başkanı Erbaş vakfe duasında, "Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizi esirge, bize merhamet eyle. Bize afiyetten, sekinetten, bereketten ayırma ya Rabb'im. Bu mübarek mekanda sana olan bağlılığımızı yeniliyoruz. ya Rab İslam'ın şerefine uygun davranacağımıza söz veriyoruz. Bize iffet, gönül zenginliği lütfeyle Allah'ım. İslam'ın hakikatlarından ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Bizlere esenlik ver ya Rabbi. Bizi kamil bir iman ile selamete vasıl eyle ya Rabbi. Bizlere seni ve sevenlerinin sevgisi bahşeyle Allah'ım. Helal dairesinde kalacağımıza söz veriyoruz. Her türlü haksızlık ve kötülüğün karşılığında duracağımıza söz veriyoruz. Bizlere güç ver. Yaşadığımız zülüm çağında bizleri zayıf bırakma Allah'ım. Her zaman hak ve hakikati savunacağımıza söz veriyoruz. Her zaman iyiliğin yanında olacağımıza söz veriyoruz. İyilik yolunda bize güç ver ya Rabbi. Mazlumların sığınağı, gariplerin dayağı, yetimlerin hamisi, kimsesizlerin kimsesi olacağımıza söz veriyoruz. ya Rabbi zalimlerden intikamına bizleri vesile eyle. Yardım eyle, iyilik yolunda gücümüz kırılmasın" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Erbaş duaya şöyle devam etti: "Ya Rab bizlere bağışladığın bunca nimete rağmen, nankörlük edip de heva ve hevese uymaktan, dünyaya dalmaktan, asli vazifemizi unutmaktan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rab. Korkaklıktan, bencillikten, tembellikten sana sığınıyoruz. Kabul olmayan duadan, yaşarmayan gözden, faydası olmayan ilimden sana sığınıyoruz. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan, her türlü haksız kazançtan, afetlerden zarar ve ziyandan sana sığınıyoruz. Bizleri himayende daim eyle ya Rabbi. Yardımını, inayetini üzerimizden esirgeme Allah'ım. Ailemiz için senden iyilik istiyoruz. Hanelerimizi huzur ve muhabbet mekanı eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı milletimize, bize hayırlı eyle, Kur'an ve sünnet üzere yaşamayı nasip eyle. Bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Onları her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle Allah'ım. Her türlü madde ve sanal bağımlılıklardan uzak eyle ya Rabbi. Bizleri ve çocuklarımızı namazlarını dosdoğru kılanlardan eyle ya Rabbi. Evlat hasreti ile yanıp tutuşan kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle. Hiçbir kardeşimizi zorda ve sıkıntıda bırakma Allah'ım. Anne ve babamızı, bütün müminleri, eşimizi çocuklarımızı bağışla ya Rabbi. Komşularımızı, dostlarımızı affeyle Allah'ım."

Erbaş, "Bin yıldır mazlumların, muhacirlerin, garip ve kimsesizlerin yurdu olan vatanımızı ilelebet payidar eyle Allah'ım. Her türlü harici ve dahili düşmanlardan bizi ve milletimizi halas eyle ya Rabbi. İstikbal ve istiklalimize kastedenlere aman verme ya Rabbi. Zalimlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle. Bu hileler ve tuzaklar karşısında bizlere feraset ver. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Harim-i ismetimizi düşmanlarımıza çiğnetme Allah'ım. Hürriyetimizin nişanesi ezanlarımızı, devletimizin nişanesi bayrağımızı muhafaza eyle. Kahraman ordumuzu, polisimizi, askerimizi havada, karada, denizde mansur eyle, muzaffer eyle. Topraklarımızı rahmetinle, bereketinle abad eyle ya Rabbi. Ümmet coğrafyamıza fitne tohumları ektiler, güven beldelerini kaos ve endişeye sürüklediler. Birliğimize, kardeşliğimize kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Teröre fırsat verme, coğrafyamızı güvenin merkezi eyle ya Rabbi. Barış için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle, onları her türlü tuzaklardan muhafaza eyle" şeklinde dua etti.

"Savaşlar, krizler etrafımızı çepeçevre sardı. Minicik bebekler açlıktan ölüyor. Mazlumlara imdat eyle Allah'ım. İslam beldelerinden acı, gözyaşı feryatlar yükseliyor" diyen Erbaş, "Filistin ve daha nice diyarlarda kardeşlerimiz zulme maruz kalıyor. Mazlumların hakkını bırakma. Üzerimize sabır yağdır Allah'ım. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. Zalim toplumlara karşı bize yardım eyle. Hainleri rezil rüsva eyle. Canileri, soykırımcı haydutları ve kurdukları düzenleri yer ile yeksan eyle Allah'ım. Bize katından bir rahmet bir nusret gönder. Bir çıkış yolu göster Allah'ım. Arafat'ta vakfede bu meydanda sana yalvarıyoruz, dualarımızı boş çevirme Allah'ım. Ümmet şuurumuzu güçlendir. Kardeşlerimize yardım edecek güç kuvvet ver ya Rabbi. Zalimlere karşı müminlere, Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların kurtuluşu için çalışma gayretimizi azmimizi arttır. Bize inayet eyle Allah'ım. Çocukların, kadınların, bütün insanların terörsüz, korkusuz ve güven içinde yaşayacağı, açlığın sefaletin olmadığı bir dünya için yer yüzünde iyiliği yeniden hakim kılmak için çalışmayı bizlere nasip eyle. Bu uğurda bizleri muktedir eyle" dedi.

Erbaş, "Bu yolda bizimle yola çıkan ama Arafat'a ulaşamayan kardeşlerimize rahmet eyle. Gelemeyen kardeşlerimizi de affeyle. Hasta kullarına acil şifalar nasip eyle, borçlu kullarına edalar nasip eyle. Şurada Arafat meydanında mahşeri yaşayan şuradaki mümin kullarına haccı mebrur nasip eyle. İman ile izzet ile yaşamayı, ömür sermayemiz tükendiğinde kelime-i şehadet diyerek can emanetini teslim etmeyi bizlere nasip eyle. Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı mübarek eyle" ifadeleriyle vakfe duasını tamamladı. - MEKKE