Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Mekke Yolu' projesini inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesini yerinde inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" programı kapsamında Ankara'da hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesini yerinde inceledi. Ankara Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki programda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hacıları uğurlamak kutsal mekanlara, Hicaz'a, Mekke'ye, Medine'ye sizleri uğurlamak hakikaten bizim için en mutluluk verici hususlardan birisidir" dedi. Erbaş, "Mekke Yolu" projesinin geçen yıl pilot uygulama olarak İstanbul Havalimanı'nda başlatıldığını ve 10 bine yakın hacı adayının bu projeden istifade ettiğini dile getirerek, bu sene de Ankara Esenboğa Havalimanı'nı projeye dahil ettiklerini söyledi.

"Hacılarımız için müthiş bir kolaylık"

Hacılara sağladığı kolaylıktan ötürü Suudi Arabistan'a teşekkür eden Erbaş, projenin sağladığı kolaylıkları şöyle açıkladı:

"Suudi Arabistan devleti ile iş birliği içerisinde hem İstanbul'da hem de Ankara'da, Cidde'de ya da Medine Havalimanı'nda yapılacak işlemleri Ankara'da yapıyoruz. İşlemler burada yapıldığı için Cidde ve Medine havalimanlarına inen hacılarımız, orada beklemeden 10 dakika içerisinde hemen havaalanından çıkıyor, otobüslerine biniyor ve doğru otellerine gidiyor. Bu müthiş bir kolaylık."

Suudi Arabistan yetkilileriyle birlikte projeyi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erbaş, daha sonra Türkiye'den ayrılmak üzere işlemlerini yapan hacı adaylarıyla selamlaşarak bir süre sohbet etti. Programa Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hüseyin Demirhan, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Suudi Arabistan yetkilileri ve hacı adayları katıldı.

Mekke Yolu Projesi

Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı'nda pilot olarak uygulanmaya başlayan proje ile hacı adaylarının Suudi Arabistan havalimanlarında yapmaları gereken çok sayıda işlemin Türkiye'den ayrılmadan havalimanında yapılması sağlanıyor. Böylece hacı adayları Suudi Arabistan'a vardıklarında havalimanında çok vakit kaybetmeden otellerine ulaşıyorlar. - ANKARA