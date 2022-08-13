Değirmenönü'nün çehresi değişiyor

Şehit Erdoğan Özkılıç'ın hatırası bu parkta yaşayacak

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından Değirmenönü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı'nın çocuklarımızın milli bir bilinçle yetişmesine katkı sağlamasını ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşlara konforlu bir yaşam sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi'nin Değirmenönü Mahallesi'nde hayata geçirdiği 'Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı'nın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Alpaslan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP İl Başkan Yardımcısı Beşir Deniz, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, belediye meclis üyeleri, Şehit Erdoğan Özkılıç'ın yakınları, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Yıldırım'da her mahalleye eşit hizmet götürmek için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçenin yeşil kimliğine kavuşması için ilçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem veriyoruz. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği mahalle parklarını ilçemize kazandırıyoruz. Bugün hizmete açtığımız Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı ile bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. 2 bin 948 metrekarelik bir alan sahip parkın bin 305 metrekaresi yeşil alandan oluşmakta. Yine parkımızın içinde basketbol sahası, yürüyüş yolu, spor alanı, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanı mevcut. Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçireceği parkın bizim için farklı bir anlamı da var. Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı ile şehitlerimizin adını yaşatacağız. 25 yıl önce Elazığ'da terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Erdoğan Özkılıç'ın aziz hatırasına sahip çıkıp hatırasını parkımızda yaşatmak istedik. Başta Şehit Erdoğan Özkılıç olmak üzere, vatan için canlarını düşünmeden feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 'Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı'nın Değirmenönü Mahallesi'ne ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çocuklarımız bu parkta neşe ve mutluluk içinde oyun oynarlar" dedi.

Yeşil dönüşüm

İlçenin çehresini değiştirecek projelerle sahip olduğu 'yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma' hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın yeşile açılan kapısı Balaban Mesire Alanı'nı ve Büyükşehir Belediyemiz eliyle Vakıf Bera Kent Parkı'nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, gerid bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 18 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 32 parkımızı da sil baştan yeniledik. 3 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Değirmenönü Yıldırım'ın parlayan yüzü olacak

Değirmenönü Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yapılan imar uygulaması ile birlikte bölgede binlerce hak sahibine yeni tapularını dağıttıklarını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, "Şu anda da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile birlikte bölgede yeni yeni binalar yükselmeye başladı. Bizler sadece depreme dayanıksız binaları yıkıp yerine yenilerini kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız, kadınlarımız ve büyüklerimiz için sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı bu bağlamda bölgedeki binaları yenilerken kazandırdığımız bir sosyal yaşam alanı. Yine bu bölge de Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız Karapınar Gençlik Merkezi hem Karapınar'a hem de Değirmenönü Mahallesi'ne hizmet eden önemli bir merkez oldu. Pazartesi gününden itibaren 5 dalda çocuklarımız burada spor yapmaya başlayacak. Yıldırım'a sadece parklar ve sosyal yaşam alanları değil ayrıca kentin ulaşımına da alternatif güzergah oluşturacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu bölgede yapacağımız altyapı çalışmaları ile Ankara yoluna alternatif bir güzergah geliştirmiş olacağız. Merkez Cami'nin yanında yaptığımız anaokulumuz bölgedeki çocuklara hizmet edecek önemli bir nokta olacak. Akabinde yapacağımız pazar alanı, park ve yeni ulaşım odaklarının oluşması ile birlikte Değirmenönü mahallesini hak ettiği değeri vermiş olacağız" dedi.

Bölgeye nokta atışı hizmet

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, "Şehit Erdoğan Özkılıç kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Uğruna öldüğü vatanda ismini yaşatma mücadelesi veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oktay Başkanımız çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin takdirini topluyor. Yıldırım güzel bir kent. Şehri hem imar hem de ihya eden güzel hizmetleriyle Yıldırım'ı geleceğe taşıyan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum" dedi. Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı'nın ilçemize kazanılması noktasında gayret gösteren Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Parkımıza Erdoğan Özkılıç şehidimizin isminin verilmesi bu parka çok daha fazla değer katıyor. Erdoğan Özkılıç şehidimizin nezdinde bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onlar sayesinde bizler bugün rahat yaşıyoruz. Bu tür hizmetleri onlar sayesinde bu güzel ülkemize, ilçemize kazandırıyoruz. Bölgeyi çok iyi bilen ve nokta atışı hizmetler götüren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Ayrıca vatan uğruna canını feda eden şehidimizin hatırasını bu parkla yaşattığı için başkanımızı tebrik ediyorum" sözlerini aktardı. Şehit Erdoğan Özkılıç'ın kardeşi Dursun Ali Özkılıç, "Bu güzel parkta, şehit abimin isminin yaşatılması bizim için büyük mutluluk. Aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılmasını sağlayan başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz olmak üzere parkın yapımına katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve Değirmenönü Mahallesi Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı'nın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ve dua ile Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı hizmete açıldı.