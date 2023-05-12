Yıldırım Belediyesi Haberleri - Yıldırım Belediyesi Haber - Haberler

Yıldırım Belediyesi Haberleri
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Bursa'da 4 katlı bina yıkım sırasında çöktü, enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi
Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi
700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a 100 bin metrekarelik orman parkı
Bakan Varank, Bursa'da Molla Yegan Çocuk Üniversitesinin açılışında konuştu Açıklaması
Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açılışını Bakan Mustafa Varank gerçekleştirdi- Bakan Varank; "Çocuklara yatırım yapmak bizim birinci...
Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor
BAKAN VARANK MOLLA YEGAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU
Bursa'ya afetten kurtaracak teklif: "Bursa'da hazine arazilerine yeni semtler kurulmalı"
Yıldırım Belediyesi'nin yardımları tırları deprem bölgesine uğurlandı
Yıldırım Belediyesi'nin yardımları tırları deprem bölgesine uğurlandı
Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı
Antrenör eşi ile çalıştı, dünya üçüncüsü oldu, ailece 550 çocuğa karete öğretiyorlar
Başkan Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği hizmetleri hayata geçiriyoruz"
Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı
Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bekleyeceğiz, bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız
Kalp krizinden ölen arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasında kalp krizi geçirip öldü
Arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasında onun gibi kalp krizinden öldü