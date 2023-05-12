Yıldırım Belediyesi Haberleri - Yıldırım Belediyesi Haber - Haberler

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Yıldırım Belediyesi Haberleri

Yıldırım Belediyesi haber, Yıldırım Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yıldırım'da sağlığa yatırım aralıksız sürüyor

Yıldırım'da sağlığa yatırım aralıksız sürüyor

Yıldırım Belediyesi - 12.05.2023
Yıldırım Belediyesi engellileri sandığa götürecek

Yıldırım Belediyesi engellileri sandığa götürecek

Yıldırım Belediyesi - 11.05.2023
Yıldırım'da minik jimnastikçileri nefes kesti

Yıldırım'da minik jimnastikçileri nefes kesti

Yıldırım Belediyesi - 11.05.2023
Bursa'da 4 katlı bina yıkım sırasında çöktü, enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da 4 katlı bina yıkım sırasında çöktü, enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yıldırım Belediyesi - 09.05.2023
Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi

Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi

Yıldırım Belediyesi - 09.05.2023
Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi

Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi

Yıldırım Belediyesi - 09.05.2023
Mimarsinan'ın çehresi değişiyor

Mimarsinan'ın çehresi değişiyor

Yıldırım Belediyesi - 09.05.2023
Yıldırımlı gençlere 5 yıldızlı tesis

Yıldırımlı gençlere 5 yıldızlı tesis

Yıldırım Belediyesi - 08.05.2023
Deliçay daha güvenli akacak

Deliçay daha güvenli akacak

Yıldırım Belediyesi - 08.05.2023
Bakan Varank, 'Uyumayan Kütüphane'de gençlerle buluştu

Bakan Varank, 'Uyumayan Kütüphane'de gençlerle buluştu

Yıldırım Belediyesi - 06.05.2023
700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a 100 bin metrekarelik orman parkı

700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a 100 bin metrekarelik orman parkı

Yıldırım Belediyesi - 06.05.2023
Yavuzselim'e yeni yaşam alanı

Yavuzselim'e yeni yaşam alanı

Yıldırım Belediyesi - 05.05.2023
Güçlü kadın güçlü yıldırım

Güçlü kadın güçlü yıldırım

Yıldırım Belediyesi - 03.05.2023
Samanlı'da taşkın riski tarihe karışıyor

Samanlı'da taşkın riski tarihe karışıyor

Yıldırım Belediyesi - 02.05.2023
Samanlı'da taşkın riski tarihe karışıyor

Samanlı'da taşkın riski tarihe karışıyor

Yıldırım Belediyesi - 02.05.2023
Bakan Varank, Bursa'da Molla Yegan Çocuk Üniversitesinin açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Varank, Bursa'da Molla Yegan Çocuk Üniversitesinin açılışında konuştu Açıklaması

Yıldırım Belediyesi - 23.04.2023
Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açılışını Bakan Mustafa Varank gerçekleştirdi- Bakan Varank; 'Çocuklara yatırım yapmak bizim birinci...

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açılışını Bakan Mustafa Varank gerçekleştirdi- Bakan Varank; "Çocuklara yatırım yapmak bizim birinci...

Yıldırım Belediyesi - 23.04.2023
Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor

Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor

Yıldırım Belediyesi - 23.04.2023
BAKAN VARANK MOLLA YEGAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU

BAKAN VARANK MOLLA YEGAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU

Yıldırım Belediyesi - 23.04.2023
Bursa'ya afetten kurtaracak teklif: 'Bursa'da hazine arazilerine yeni semtler kurulmalı'

Bursa'ya afetten kurtaracak teklif: "Bursa'da hazine arazilerine yeni semtler kurulmalı"

Yıldırım Belediyesi - 21.04.2023
Bursa'yı deprem afetinden kurtaracak öneri

Bursa'yı deprem afetinden kurtaracak öneri

Yıldırım Belediyesi - 21.04.2023
Başkan Yılmaz belediye personeli ile bayramlaştı

Başkan Yılmaz belediye personeli ile bayramlaştı

Yıldırım Belediyesi - 20.04.2023
Yıldırım Belediyesi'nin yardımları tırları deprem bölgesine uğurlandı

Yıldırım Belediyesi'nin yardımları tırları deprem bölgesine uğurlandı

Yıldırım Belediyesi - 19.04.2023
Yıldırım Belediyesi'nin yardımları tırları deprem bölgesine uğurlandı

Yıldırım Belediyesi'nin yardımları tırları deprem bölgesine uğurlandı

Yıldırım Belediyesi - 19.04.2023
BURSA-KADINLARIN KURDUĞU KOOPERATİFTE BAYRAM TATLISI MESAİSİ

BURSA-KADINLARIN KURDUĞU KOOPERATİFTE BAYRAM TATLISI MESAİSİ

Yıldırım Belediyesi - 18.04.2023
Yıldırım Yiğitler'e yeni park

Yıldırım Yiğitler'e yeni park

Yıldırım Belediyesi - 14.04.2023
Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı

Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı

Yıldırım Belediyesi - 11.04.2023
Antrenör eşi ile çalıştı, dünya üçüncüsü oldu, ailece 550 çocuğa karete öğretiyorlar

Antrenör eşi ile çalıştı, dünya üçüncüsü oldu, ailece 550 çocuğa karete öğretiyorlar

Yıldırım Belediyesi - 05.04.2023
Bursa'da ücretsiz 'gözlemsel bina değerlendirme' başladı

Bursa'da ücretsiz 'gözlemsel bina değerlendirme' başladı

Yıldırım Belediyesi - 14.03.2023
Depremzede Zehra'ya çadırda doğum günü sürprizi

Depremzede Zehra'ya çadırda doğum günü sürprizi

Yıldırım Belediyesi - 06.03.2023
Başkan Yılmaz, 'Tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği hizmetleri hayata geçiriyoruz'

Başkan Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Yıldırım Belediyesi - 05.03.2023
Yıldırım'da tarım arazilerine yapılan kaçak yapılar yıkılıyor

Yıldırım'da tarım arazilerine yapılan kaçak yapılar yıkılıyor

Yıldırım Belediyesi - 03.03.2023
Tek aracını depremzedelere konteyner alana verecek

Tek aracını depremzedelere konteyner alana verecek

Yıldırım Belediyesi - 24.02.2023
Yıldırım Belediyesi deprem bölgesinde konteyner şehir kuruyor

Yıldırım Belediyesi deprem bölgesinde konteyner şehir kuruyor

Yıldırım Belediyesi - 13.02.2023
50 saat sonra enkazdan Allah'ın selamıyla çıktı

50 saat sonra enkazdan Allah'ın selamıyla çıktı

Yıldırım Belediyesi - 08.02.2023
Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı

Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı

Yıldırım Belediyesi - 08.02.2023
Can dostlarına 'Yıldırım' şefkat

Can dostlarına 'Yıldırım' şefkat

Yıldırım Belediyesi - 05.02.2023
Sinan Ateş 40'ı çıktı mı? Sinan Ateş 40'ı ne zaman çıkacak?

Sinan Ateş 40'ı çıktı mı? Sinan Ateş 40'ı ne zaman çıkacak?

Yıldırım Belediyesi - 03.02.2023
Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bekleyeceğiz, bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız

Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bekleyeceğiz, bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız

Yıldırım Belediyesi - 03.02.2023
BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, KONTROL ALTINDA

BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, KONTROL ALTINDA

Yıldırım Belediyesi - 04.01.2023
Emine Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye 'sıfır atık' merkezi olacak

Emine Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye "sıfır atık" merkezi olacak

Yıldırım Belediyesi - 23.12.2022
Kalp krizinden ölen arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasında kalp krizi geçirip öldü

Kalp krizinden ölen arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasında kalp krizi geçirip öldü

Yıldırım Belediyesi - 21.10.2022
Arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasında onun gibi kalp krizinden öldü

Arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasında onun gibi kalp krizinden öldü

Yıldırım Belediyesi - 21.10.2022
Bursa yerel haberi | Yıldırım'da hizmette engel yok

Bursa yerel haberi | Yıldırım'da hizmette engel yok

Yıldırım Belediyesi - 17.10.2022
Balaban Mesire Alanı'na vatandaşlardan tam not

Balaban Mesire Alanı'na vatandaşlardan tam not

Yıldırım Belediyesi - 02.10.2022
Bursa haber: Bursa'da pazar atıkları organik gübreye dönüştürülüyor

Bursa haber: Bursa'da pazar atıkları organik gübreye dönüştürülüyor

Yıldırım Belediyesi - 30.09.2022
Bursa yerel haberleri: Yıldırım sahadan yönetiliyor

Bursa yerel haberleri: Yıldırım sahadan yönetiliyor

Yıldırım Belediyesi - 29.09.2022
Bursa haberleri: Yıldırım'da 30 bin kadına spor hizmeti

Bursa haberleri: Yıldırım'da 30 bin kadına spor hizmeti

Yıldırım Belediyesi - 26.09.2022
Bursa haberi... Yıldırım Belediyesi 461 metruk binayı yıktı

Bursa haberi... Yıldırım Belediyesi 461 metruk binayı yıktı

Yıldırım Belediyesi - 23.09.2022
Bursa haberi | Yıldırım Kış Spor Okulları başlıyor

Bursa haberi | Yıldırım Kış Spor Okulları başlıyor

Yıldırım Belediyesi - 20.09.2022
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