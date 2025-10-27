DAGC Başkanı Türkez, TGK Başkanlar Kurulu'nda konuştu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) 29. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 24-26 Ekim tarihlerinde Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Günümüzde Türk basını, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duymaktadır" dedi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen cemiyet başkanları ve gazeteciler, üç gün boyunca hem mesleki gündemi değerlendirdi hem de Bolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıdı.

Kültür gezisi ve ahilik duasıyla renkli başlangıç

Gazeteciler, programın açılış gününde Bolu'nun tarihi ve kültürel mirasını da keşfetme fırsatı buldu. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü rehberi İbrahim Yıldız eşliğinde İzzet Baysal Caddesi, Stadion, Yukarı Çarşı ve Yıldırım Beyazıt Camii'ni gezen konuklar, Bolu'nun tarihi dokusuna hayran kaldı.

Başkan Vekili Özdemir, Divan başkanı

TGK Başkanlar Kurulu'nun divan üyeliği seçiminde TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir divan başkanı, TGK Genel Sekreteri Ergün Ata ve Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker, divan katibi olarak seçildi. Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker, ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı için "Köroğlu gibi mücadele ettik, Köroğlu gibi mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle gazetecilik mesleğinin onuruna vurgu yaptı.

Medya sektörünün nabzı Bolu'da attı

Programın ikinci gününde Karpalas Otel'de düzenlenen oturumlarda medya sektörünün güncel sorunları, yerel basının sürdürülebilirliği, Basın İlan Kurumu'nun işleyişi ve Gazetecilik Meslek Yasası konuları ele alındı. TGK Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı, konuşmasında yerel basının üzerindeki ekonomik baskılara dikkat çekerek, "Basın İlan Kurumu cezalandırıcı değil, teşvik edici olmalıdır" dedi.

Kolaylı; "Basın İlan Kurumu cezalandırıcı değil teşvik edici olmalıdır"

Toplantıda konuşan TGK Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu cezalandırıcı değil teşvik edici olması gerektiğini belirtti. Medya sektörünün son zamanlarda çok zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Kolaylı, sözlerine şöyle devam etti; "Hepimizin yakından tanık olduğu gibi; Ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen sektörümüz, başta basın özgürlüğü ve yerel gazetelerin ekonomik sıkıntıları olmak üzere birçok sorunla karşı karşıyadır. Konuşmamda önceliği, her zaman olduğu gibi yerel basın kuruluşlarına ve bu kuruluşlarda fedakarca çalışan meslektaşlarıma vereceğim. Yerel basın kuruluşları çok zor bir süreçten geçiyor. Bir yandan ekonomik sorunlar, diğer yandan çeşitli kurum ve kuruluşların baskıları ve yetersiz yasal düzenlemeler sektörümüzü içinden çıkılmaz bir çözümsüzlük sürecine sürüklüyor. Yerel internet siteleri de BİK'e başvuru kriterleri, yayın süresi, editoryal kadro, yerel varlık, ziyaretçi ile erişim ölçütleri gibi asgari şartları sağlamada zorlanmaktadır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün olmadığı, çok sesliliğin kesildiği bir ortamda demokrasiden ve halkın haber alma hakkından söz edilemeyeceği unutulmamalıdır."

"Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duyulmaktadır"

Medya sektörünün en büyük sorunlarından birinin meslek yasası olduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Kolaylı, "Bir diğer önemli sorunumuz, her fırsatta vurgulamaktan asla geri adım atmayacağımız Meslek Yasası eksikliğidir. Basınımız, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duymaktadır. Her iş kolunda düzenleyici yasalar varken, ne yazık ki basın sektöründe böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın "gazeteciyim" diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Bu durum, mesleki standartların düşmesine, haber kalitesinin azalmasına ve kamuoyunun bilgi kirliliğiyle karşılaşmasına neden olmaktadır. Özellikle dijital medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte "gazetecilik" adı altında etik dışı ve sorumsuz yayıncılık yapanların sayısında artış gözlemlenmektedir. Dijitalleşmeyle birlikte yalan haberlerin ve dezenformasyonun yayılması da önemli bir sorun haline gelmiştir. Ancak, "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen Basın Kanunu'ndaki değişiklikler, gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etki oluşturacak otosansürü artırma riski taşımaktadır. Yasanın kapsamının belirsizliği, ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Meslektaşlarımızın yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler nedeniyle gözaltına alınmasına, tutuklanmasına ve uzun yargılama süreçlerinde tutuklu kalmalarına artık son verilmelidir" şeklinde konuştu.

"Çalışma şartlarının yeniden düzenlenmesi bir ihtiyaçtır"

Gazetecilik mesleğinin çalışma koşullarının düzeltilmesi adına çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Kolaylı, sözlerine şu şekilde devam etti; "Sektörümüzde, yasal düzenleme eksiklerinden kaynaklanan sorunların yanında, çalışma koşullarının neden olduğu olumsuzluklar da yaşanmaktadır. Yaklaşık 70 yıl önce, 20 Haziran 1952'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5953 sayılı kanunda, 1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek meslektaşlarımıza önemli kazanımlar sağlanmıştır. Yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazedeki bu kazanımlar, zamanla bir bir değiştirilmiş ve birçoğu geri alınmıştır. Bu yasanın da günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacı haline gelmiştir. Ayrıca, 'yıpranmada basın kartı sahibi olma şartı' mutlaka kaldırılmalıdır."

DAGC Başkanı Türkez, "Yasa yaşanan birçok olumsuzluğu ortadan kaldıracak"

Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, günümüzde Türk basınının, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Hemen hemen her iş kolunda düzenleyici yasalar varken basın sektöründe böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın "gazeteciyim" diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Bu durum, mesleki standartların düşmesine, haber kalitesinin azalmasına ve kamuoyunun bilgi kirliliğiyle karşılaşmasına neden olmaktadır. Özellikle dijital medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte "gazetecilik" adı altında etik dışı ve sorumsuz yayıncılık yapanların sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle; gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "'Gazetecilik Meslek Yasası" teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Yeni yasa, gazetecilik eğitimi almış ve belirli mesleki yeterliliklere sahip kişilerin mesleği icra etmesini sağlayacak kriterleri içermeli, ancak bu kriterler ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir araç olarak kullanılmamalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Meslek yasası, gazetecilerin haklarını güvence altına alırken, aynı zamanda mesleki sorumlulukları ve etik ilkeleri de net bir şekilde tanımlamalıdır" dedi.

Ortak bir yol haritası oluşturulacak

Oturumlarda ayrıca dijital dönüşüm sürecinde yerel gazetelerin yaşadığı zorluklar, basın çalışanlarının özlük hakları ve meslek içi eğitim konuları da gündeme taşındı. Katılımcılar, çözüm önerilerini paylaşarak ortak bir yol haritası oluşturulması konusunda fikir birliğine vardı.

TGK Sonuç Bildirgesi: Basının üç temel sorunu vurgulandı

Basın İlan Kurumu teşvik edici olmalıdır: TGK, bildirgede Basın İlan Kurumu'nun cezalandırıcı değil, yerel gazeteleri yaşatıcı ve destekleyici bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Kurumun, yerel basının ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için teşvik edici politikalar geliştirmesi istendi.

Meslek yasası eksikliği: Gazetecilik Meslek Yasası'nın hala çıkarılmamış olmasının büyük bir eksiklik olduğu belirtilen bildirgede, yasanın mesleki standartları güvence altına alacağı ve gazetecilerin haklarını koruyacağı ifade edildi.

Basın özgürlüğü ve dezenformasyon: Basın özgürlüğünün demokrasinin temel şartı olduğuna dikkat çekilen bildirgede, dezenformasyonla mücadele bahanesiyle yapılan kısıtlamaların ifade özgürlüğünü zedelediği vurgulandı. TGK, özgür ve bağımsız basının toplumun doğru bilgiye ulaşmasının tek yolu olduğunu belirtti.

DGF'den üst düzey katılım

Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 29. Başkanlar Kurulu Toplantısına DGF yönetimi de üst düzeyde katılım sağladı. Basının sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu toplantıya Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaeddin Arslan, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ve Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Deniz Başlı katıldı.

DGF Genel Başkanı Tarakçıoğlu, ev sahipliği için Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker ve yönetimine teşekkür ederek toplantının basın çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında son derece verimli geçtiğine dikkat çekti.

"Meslek yasası için komite oluşturulacak"

29. TGK Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Gazetecilik meslek yasasının çıkması konusunda önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Mehmet Nuri Kolaylı, "Başkanlar Kurulu toplantımızda mesleğimizle ilgili çok önemli kararlar aldık. En önemli kararlardan biri de meslek yasası ile ilgili bir çalışma başlatılması oldu. Bir komite oluşturulup bu komite komisyon kanalı ile meslek yasası ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlanıp bu yasa tasarısının Ankara'da çözülmesi konusunda çalışma yapılması kararı aldık. Bu bizim için önümüzdeki süreçte bu meslek yasasını başarabilirsek TGK olarak çok büyük bir adım olacak. Şu anda meslek yasası olmayan kurumlardan biri de gazetecilik. Herhangi bir kişi, yoldan yürüyen herhangi bir kişiyi çevirdiğinizde, evladım gel seni gazeteci yapıyorum, cep telefonun var mı var mı, sen şimdi gideceksin, şuradan fotoğraf çekeceksin, bir de orada cep telefonun ses kaydını aç, kaydet, biz burada haber yapalım dediğinizde bu kişi gazeteci oluyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM