Cumhuriyet’in 103. yılında Atatürk Dağı’nda anlamlı zirve tırmanışı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Vangölü Aktivistleri, Tatvan Running Club ve Erciş Zernaki Dağcılık Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Dağı (Kirkor Dağı) zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı. Etkinlikte şehitler ve gaziler minnetle anılırken, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ve Erciş Zernaki Dağcılık Spor Kulübü iş birliğiyle anlamlı bir zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Van, Erciş ve Tatvan'dan bir araya gelen doğaseverler, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünde Atatürk Dağı (Kirkor Dağı) zirvesine ulaşarak Cumhuriyet coşkusunu dağların zirvesine taşıdı.

Zirvede Türk bayrağı açan katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile kahraman gaziler saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Özel, Cumhuriyet Bayramı'nın doğayla iç içe, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları ifade etti:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını, adını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Atatürk Dağı'nın zirvesinde kutlamanın gururunu yaşadık. Bugün yalnızca bir dağa tırmanmadık; Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği bağımsızlık, birlik, beraberlik ve vatan sevgisi gibi değerleri de zirveye taşıdık. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı