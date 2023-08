CHP Sinop Milletvekili Karadeniz'den, 'Otomobil Satışı Yolsuzluğu' Açıklaması: "Paravan Şirketler, Bunun Hesabını Savcılık Önünde Ödeyecektir"

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "İstanbul'da devlet dairesinde çalışan iki arkadaş, Sinop'un Durağan ilçesine gelerek araç satışı yaptı. O dönem, 'size araç satışı yapalım, bayilerde araç yok bizde var, ama belirli bir süre sonra bu araçları size teslim edelim' deyip bir güven sağlayarak ciddi sayıda vatandaşımızı mağdur eden bir firmadan bahsediyorum… Soruşturmayı yapan savcı da mağduriyet yaşıyor… Bu paravan şirketler, bunun hesabını savcılık önünde ödeyecektir" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz; Sinop'ta ikinci el otomobillerin, birinci elden daha fazla bir fiyata satışı iddiasının ardından açılan soruşturmayı değerlendirdi. Karadeniz, şunları söyledi:

"İstanbul'da devlet dairesinde çalışan iki arkadaş, Sinop'un Durağan ilçesine gelerek burada araç satışı yaptı. Bu, iki yıllık bir konu aslında. O dönem 'size araç satışı yapalım, bayilerde araç yok bizde var, ama belirli bir süre sonra bu araçları size teslim edelim' deyip bir güven sağlayarak, hatta o dönemim kaymakamı, o dönemin savcısı, o dönemin belediye başkanı ve birçok kuruluş bu vatandaşlardan araç alıp burada bir güven sağladıktan sonra ciddi sayıda vatandaşımızı mağdur eden bir firmadan bahsediyorum.

Bu firma Durağan'ın hakkına girmiştir. Durağanlı vatandaşlarımızın hakkına giren şahıslarında bir an önce savcılıkta gerekli çalışmalarının yapılıp bunların, bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda biz de söz sahibiyiz. Biz bunu söylerken de soruşturmayı yapan savcı da aynı şekilde mağduriyet yaşıyor. Böyle bir değişik vaka.

"PARAVAN ŞİRKETLER, HESABINI SAVCILIK ÖNÜNDE ÖDEYECEKTİR"

Kamuoyunda 'bu vatandaşlar rakamın çok düşük fiyatına araçlar aldı, iyi oldu' diyen vatandaşlar da olmuş. Fakat öyle değil. Bu vatandaşlarımız üç kuruşu düşünüp o günün şartlarında bu ülkenin gidişatıyla ilgili, 'belki araba alamam' korkusuyla, 'bir an önce araba alayım' gayretiyle eşinden, ailesinden aldığı paralarla, altınları bozdurarak, gerekirse kredi çekerek araba aldılar.

Haklarını aramak zorundayız. Bu vatandaşların şu anda ne arabası var, ne de parası var. Hele bu şartlarda bu parayı alıp aylarca kullanan ve telefonlarına dahi bakmayan bu paravan şirketler, bunun hesabını savcılık önünde ödeyecektir. Biz de bu mağduriyetin arkasındayız. Bununla ilgili bakanlığa soru önergesi verdik. Bu filo şirketlerinin bu araçları nasıl sattığı, 2. el fiyattaki arabanın 1.el fiyatından nasıl fazla olduğu, filo şirketlerinde sıfır araç satın alımlarında devlet tarafından uygulanan herhangi bir muafiyetin olduğu mu diye 27 Temmuz 2022 yılında soru önergemizi verdik.

"ŞU ANDA VATANDAŞLARIMIZ KENDİ HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN KAPI KAPI GEZİYORLAR"

Bu mağduriyeti aslında çok öncesinden gördük, uyardık. Ama şu anda vatandaşlarımız kendi haklarını alabilmek, savunabilmek için kapı kapı geziyorlar. Gerçekten mağdurlar. Bu bizim tahmin ettiğimiz rakamın çok çok üstünde. Bu işi yapan devlet memuru. İstanbul'da devlet dairesinde çalışan kişiler. Burada devletin de sorumluluğu da vardır o zaman.

Yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu mağduriyeti giderin. Bu ilçenin kaymakamı da aynı mağduriyeti yaşadı, savcısı da aynı mağduriyeti yaşadı. Şu anda bir takım siyasi parti liderleri de aynı mağduriyeti yaşıyor. Bu olayın bir an önce çözülmesi için biz de elimizi taşın altına koyduk. 2022 yılından başladı. Durağan ilçe başkanımız da bu konuyu ara ara gündeme getirdi. Mağduriyet ortada. Çözüm noktası da belli. Ben inanıyorum ki bu açıklamadan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ilk başta Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve bunu denetleyecek yargı organının da bir an önce bu suçluların yargı önüne çıkarıp bu vatandaşlarımıza mağduriyetlerinin giderileceğine inanıyorum.

"DAĞITAN ARAÇLAR ÜZERİNDE KREDİLER VAR"

Birtakım araçlar aslında vatandaşlara dağıtılmış ama ruhsat verememişler. Dağıtan araçlar üzerinde krediler var. Bazı araçlar bir filo şirketi üzerine, bazı araçlar başka bir şirketin üzerine. Ben buradan maliyeye de seslenmek istiyorum. Bu hesap kayıtları varsa bu para transferleri hangi firmayla yapıldıysa bunu da çıkarsınlar. Bir an ruhsatı verememek, hatta onun üzerine kredi çekmek vatandaşı 2 kere mağdur etmek demek. Bunun da araştırmasını en kısa zamanda yapacağız."

"BU EKONOMİK KOŞULLARDA ARAÇLARIN VERİLEMEYECEĞİNİ BELİRTTİK"

CHP Sinop Durağan İlçe Başkanı Mustafa Eker ise şunları söyledi:

"Durağan'daki araç satışları 2021 yılının sonu 2022 yılının başlarında başladı. Buradaki bir firma siyasetin ve bürokratın desteğini alan bir kişi sıfır araç kampanyası diyerek başlattı. Bu bizim dikkatimizi çekti. Türkiye'de 2018 yılında ulusal gazetelere düşen 'bayilerde araç bulunamıyor' kelimelerinden sonra Durağan'da sıfır araçlar olması dikkatimizi çekti. İncelemeye başladık ve birçok bayiyi aradık. Bunların filo şirketi olup araçları 2. ele düşürdükleri, 2. ele düşürdükleri sırada da muafiyetler elde ettiklerini duyduk. Bunu duyduktan sonra incelemelerimize devam ettik. Gazetemizde 'bayilerde yok, Durağan'da almayan yok' diyerek konuyu gündeme taşıdık. İnsanların mağdur olacağını, dolandırılabileceğini, bu ekonomik koşullarda araçların verilemeyeceğini belirttik. O dönemin kaymakamı, savcısı, siyasetçisi aldıkları sıfır araçlarla vatandaşlarda güven iklimi oluşturdular. Oluşturulan güven iklimi sonrası bu firma ortaklık kurduğu firma ile yollarını ayırdı. Diğer firma yani vatandaşları mağdur ettiği söylenen firma hiçbir zaman sıfır araç satışı demese bile arkadan sıfır araç satışlarına devam etmiş, kiralama şirketi bu sıfır araç satışlarını gerçekleştirmiş ve sonuç olarak çok sayıda mağdur olduğunu duyuyoruz. Yani filo şirketleri devletin kendilerine vermedikleri yetkileri sıfır araç olarak vatandaşa taahhütlü, satış sözleşmeleri hazırlamışlar.

"DEVLETİN İLGİLENMEDİĞİ BİR DURUMDA YÜZLERCE MAĞDUR OLUŞTU"

Filo bayisinin böyle bir uygulama yapması ne kadar doğru? Bunun araştırılmasını istedik. 6 Ağustos'ta köşe yazımızda vatandaşların dolandırılacağını belirttik. 11 Ağustos 2020 tarihinde de ticaret bakanlığına filo şirketlerinin bu yaptıklarının yasal olup olmadığını sorduk ama 1 yıl geçti hala cevap vermediler, inceleme yapmadılar. Sonuç ortada. Devletin görmediği, devletin ilgilenmediği bir durumda yüzlerce mağdur oluştu. Şu anda sadece oluşturulan WhatsApp grubunda 100'ün üzerinde mağdur var. Bu şirketlerin arasında bir para transferi olduğu, tapuların devredildiği olaylar yaşanıyor. Alacaklı olduğunu söyleyen kişi, firma batmadan birkaç gün önce tapu devir alıyor. Başkalarına tapu devrediyor. Bunların sıkıntılar var. Vatandaşlar bundan mağdur. Evse, inşaatsa inşaatın tapusu başkasına devrediliyor. Daire satılıyor, daireyi alan kişi de bilmiyor. Yani sadece araba değil. Ortada tapularında devredildiği bir süreç var. Yani insanlar araba almak için tapusunu devretmiş. Böyle mağduriyetler de var. Bu tapular kimde? Bu para nerede? Nasıl oldu da kayboldu? Bankalar aldıkları rehinli araçları geri çağırırken bu vatandaşların mağduriyetine nasıl bir çözüm yolu bulacaklar? Bugüne kadar nasıl bir yöntem izlendi kimse bilmiyor ama yaşanan durum çok vahim."