CHP Malatya Milletvekili Adayı Kiraz: 'İkinci Yüzyılı İnşa Edecek Kadronun Bir Parçası Olacağımdan Dolayı Mutluyum'

CHP Malatya Milletvekili Adayı Enver Kiraz, Türkiye’nin ikinci yüzyılını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığında inşa edeceklerini belirterek, "Ülkenin kötü gidişine son vereceğimiz, umutla yol yürüyeceğiz. 13’üncü cumhurbaşkanımız Türkiye’yi birleştirecek ve kaynaştıracak. Bütün sorunların çözümünü bilen bir anlayışla kısa sürede sorunların çözümünü sağlayacak. Genel Başkanımızla birlikte yol yürümekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. İkinci yüzyılı inşa edecek kadronun bir parçası olacağımdan dolayı da şimdiden çok mutluyum” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Adayı Enver Kiraz, Türkiye'nin ikinci yüzyılını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında inşa edeceklerini belirterek, "Ülkenin kötü gidişine son vereceğimiz, umutla yol yürüyeceğiz. 13'üncü cumhurbaşkanımız Türkiye'yi birleştirecek ve kaynaştıracak. Bütün sorunların çözümünü bilen bir anlayışla kısa sürede sorunların çözümünü sağlayacak. Genel Başkanımızla birlikte yol yürümekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. İkinci yüzyılı inşa edecek kadronun bir parçası olacağımdan dolayı da şimdiden çok mutluyum" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Adayı Enver Kiraz ve İl Başkanı Barış Yıldız, seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 12 yıllık il başkanlığı görevini Yıldız'a devrettiğini kaydeden Kiraz, şunları söyledi:

"BİLGİ VE TECRÜBEMİ MALATYALILARIN HİZMETİNE SUNMAK İSTEDİM"

"İl başkanlığı döneminde birçok talihsiz olayla karşılaştık. Bunlardan beni en çok etkileyen 10 Ekim Gar katliamıydı. Gençlik kollarımızdan kardeşlerimizi kaybettik. O günleri unutmak mümkün değil. Birçok üzücü olayın yanında mutluluk yaşadığımız dönemler de oldu. 24 yıllık aktif siyaset ve 12 yıllık il başkanlığı görevimin ardından yeni bir yola çıktım. Malatya'nın her noktasını, sorunlarını çiftçisini, köylüsünü ve kayısısını bilen birisi olarak artık Malatyalılarım karşısındayım. Bu süreçte büyük bir bilgi birikimim oldu. Herkesten bir şeyler öğrendim ve üzerine ekledim. Bilgi ve tecrübemi Malatya'da milletvekili olarak Malatyalıların hizmetine sunmak istedim.

"GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Malatya'da toplumun, her kesimin dertlerini ve sorunlarını bilen birisiyim. Muhtarları, köyleri iyi biliyorum çünkü bunlar önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üst sıralarda yarışmak çok anlamlı. Bu dönem çok aday adayı vardı çünkü iktidar vaat ediyoruz. Bundan dolayı çok ilgi oldu. Bu bizim geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüzü, iktidar umudu olduğumuzu gösteren önemli bir durum.

"YENİ DÖNEMDE AĞBABA'NIN SESİNE SES VERECEĞİZ"

Aday adalığı sürecimde bir büro tutarak, çalışmalara başlamıştım ama depremde o büro yıkıldı. Çalışma anlayışımız ve yöntemimizde tümüyle değişti. İki aylık süreyi depremzedelerle geçirdik. Seçime kısa bir süre kaldı. Tabi Malatya'da depremden dolayı rahat bir ortam yok. Şartlara uygun olarak siyasetimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren en çok Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlarımızın yanındaydı. Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba depremzedelerin yanındaydı. Birlikte yeni dönemde güç ve Veli Ağbaba'nın sesine ses vereceğiz. Örgütümüz bütün depremzedelerin yanındaydı."

"ÜLKENİN KÖTÜ GİDİŞİNE SON VERECEĞİZ"

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde ülkenin yeni bir döneme gireceğini aktaran Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin kötü gidişine son vereceğimiz, umutla yol yürüyeceğimiz 13'üncü cumhurbaşkanımız Türkiye'yi birleştirecek ve kaynaştıracak. Bütün sorunların çözümünü bilen bir anlayışla kısa sürede sorunların çözümünü sağlayacak. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önemli destek ve katkılarını bizlere sunuyor. Genel başkanımızla birlikte yol yürümekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. İkinci yüzyılı inşa edecek kadronun bir parçası olacağımdan dolayı da şimdiden çok mutluyum."

"İNSANLAR, KENDİLERİNE İLK YETİŞENİN CHP OLDUĞUNU BİLİYOR"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şunları söyledi:

"İnsanlar, depremde kendilerine ilk yetişenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu biliyorlar. İnsanlar, kendilerine ilk ekmek ve su dağıtanın, büyük çaba harcayanın Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu çok iyi biliyorlar. Sahada edindiğimiz izlenim bu liyakatsizlikten, insanlara ilk günler ekmek ve su veremeyenlerin hala yıkım işlerini becerememiş olmasından insanlar bıktı. Az, orta ya da ağır hasar verilen evlerle ilgili vatandaşın devlete olan bir güvensizliği var. Vatandaş aldığı raporla birlikte güvenip evinde oturamıyor. Vatandaş, devlete ve verilen raporlara güvenmiyor. Vatandaşlar, depremde ve sonrasındaki süreçte liyakatsizliği gördü. Liyakatsiz personellerin yol açtığı sorunları yaşadılar.

"DEĞİŞİMLE BERABER MALATYA'YA DA BEREKET GELECEK"

Maalesef yıkım çalışmaları tamamlanamadı, çarşılar kurulamadı. Yıkım çalışmaları insanları tedirgin edecek şekilde sürdüğü için insanlar evlerine dönemiyorlar. Hala ekmek ve su bulamayanlar var. Bu şehirde hala su sorunu yaşanıyor. İnsanların kendilerine su bile veremeyen, evleriyle ilgili doğru düzgün rapor bile düzenleyemeyenlere oy vereceklerini düşünmüyoruz. Biz ciddi ve iddialıyız. Malatya'yla ilgili çözüm önerilerimizi sunduk. Hiç kimde endişelenmesin Malatya'yı Millet İttifakı olarak yeniden yapacağız. Bu Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bizlere nasip olacak. Bizler Malatya'yı yeniden inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi vatandaşlarımıza ücretsiz ev vereceğiz. Malatyalılar bizlere inansın ve güvensin. Değişimle beraber Malatya'ya da bereket gelecek."