Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Adaylık İçin Başvurdu

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yeni dönem için aday adayı olacağını açıkladı. Oran, Meydan’daki kalabalığa, “Çeşme’de bir dönem daha Eko ile yürümeye var mısınız" diye seslendi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yeni dönem için aday adayı olacağını açıkladı. Oran, Meydan'daki kalabalığa, " Çeşme'de bir dönem daha Eko ile yürümeye var mısınız" diye seslendi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 31 Mart 2024 seçimlerinde Çeşme Belediye Başkan adaylığı için başvurduğunu açıkladı. Oran'ın, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bugün yaptığı adaylık açıklamasına Çeşmeliler de ilgi gösterdi. 2019'da göreve gelen Oran, geride bıraktığı 4 buçuk yılda hayata geçirdiği çalışmalara değindi.

Oran, "Kalabalığı görünce Allah Allah dedim, bu seçim mitingi mi yoksa aday adaylığı açıklaması mı dedim. Çeşme'de bir ilki yapıyorsunuz, çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz, güç verdiniz. Çeşme'de bir dönem daha Eko ile yürümeye var mısınız" diye seslendi.

Oran, konuşmasına şunları söyledi:

"Sevgili Çeşme ailem, dört buçuk yıl önce sizin güçlü desteğinizle; kalbimin en derininde taşıdığım Çeşme Belediye Başkanı olarak hizmet etme şerefini sizlerin sayesinde elde ettim. Hepinize minnettarım. Bir başka minnet borcum daha var. O da aileme… Ben oğlumun büyüdüğünü görmedim, oğlum Çeto'ya teşekkür ediyorum. Karım, yoldaşım Nuriş'e teşekkür ediyorum. Anneme de teşekkür ediyorum. Siz bana 'Bizim Eko' dediniz, bağrınıza bastınız, ben her birinizle yan yana olmanın, kol kola olmanın, bu büyük Çeşme ailemizin bir parçası olmanın, sizlere hizmet etmenin onurunu yaşadım. Teşekkür ediyorum.

"ÇEŞME, MARAŞ DEPREMİNDE DEPREMZEDELERE KAPILARINI AÇAN İLK İLÇE OLDU"

Herkes çok zorlayıcı zamanlardan geçti. Çeşme, Maraş depreminde depremzedelere kapılarını açan ilk ilçe oldu. Bir kez daha gösterdik ki Çeşme hiçbir yere benzemez. Çeşme, bir tehlike anında kol kola omuz omuza bir araya gelir. Çok büyük gurur yaşadım. Böyle bir ailenin kaptanı olmanın gururun bana verdiniz. Var olun! Sen ben yok, biz varız anlayışıyla herkesi kucaklayarak yürüdüğümüzde, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Gönlünüzün zenginliğine çok kez şahit oldum. Yola çıkarken hepimizin ortak bir hedefi vardı; herkesin yüzünün güldüğü, mutlu ve müreffeh bir Çeşme yaratmaktı. Tüm imkanlarımızla bu hayalimizi gerçekleştirmek için çalıştık. Çatışma kültürüne, birbirimize olan sevgimizle inat ettik, karşı koyduk.

"1 LİRA KREDİ KULLANMADAN ÇEŞME BELEDİYESİ'Nİ KASASINDA YÜZ MİLYONLARCA OLAN BİR BELEDİYE HALİNE GETİRDİK"

Yaptığımız bütün yatırımları kuruşu kuruşuna ödedik, 1 lira kredi kullanmadan Çeşme Belediyesi'ni kasasında yüz milyonlarca olan bir belediye haline getirdik. 9 Nisan 2019'da 'sen ben yok, biz varız' dedim, kimseyi ayırmayacağız dedim, sonra sandık kapandı, Eko kazandı, artık herkes benim vatandaşım, ben herkesin belediye başkanıyım dedim. Mayıs 2019, ayın 10'u oldu maaş ödeyemiyoruz, ağladım. Çünkü alnının teri kurumadan emekçinin maaşını ödemek lazım. Çok şükür bugün yüz milyonlarca paramız bankada duruyor. Az önce emekçilerimizin toplu sözleşmesini yaptım. Sendika günlük yevmiye olarak 750 TL istiyordu, 750 olmaz 800 olacak dedim. Çeşme'nin kahrını çeken, hizmet eden emekçimize hayırlı uğurlu olsun.

"12 AY YAŞAYAN BİR ÇEŞME YARATACAĞIM DEDİM, 4-5 AYI GEÇTİK DEVAM EDİYORUZ"

Tarihi, denizi, kumu ve bizi biz yapan sizlerle yeryüzündeki cenneti dünyadaki hak ettiği noktaya getireceğim dedim. Meydanlarıyla göz dolduran bir kent olacağımızı, sanatla, kültürle ses getiren festivalleriyle adından söz ettiren bir Çeşme yaratacağımızı söyledim. Cesur adımlarla 40 yıllık sorunlara çözüm ürettik. Çeşme Kalesi'ni yeniden buluşturduk, Çeşme Meydanı'mızı yeniledik, Çeşme Çarşısı'nı denizle buluşturduk, barıştırdık. Ardıç Yolu'nu 50 yıl sonra genişlettik ve açtık. 25 yıl sonra Çeşme Festivali'nde dünya starlarını yeniden ağırladık. Alaçatı Festivali'mizde 1 buçuk milyon kişiye ulaştık. 12 ay yaşayan bir Çeşme yaratacağım dedim, 4-5 ayı geçtik devam ediyoruz. Ilıca'ya iade-i itibar yapacağız dedik, Ilıca'nın termal suyunu 60 senedir tüm siyasiler söyledi, bugün itibarıyla Ilıca'daki 25 bin metrekare arsada Ilıca Günü Birlik Termal Tesislerimizin yüzde 60'ını bitirdik."

PROJELERİNİ ANLATTI

Oran, projelere dair açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çeşme Hamamı var, hepimiz böyle biliriz. Restorasyonunu bitirdik. 750 yıllık Çeşmeköy Camii var, geldiğimde harabe şeklindeydi, bana 'Bu çocuk Müslüman değil' diyorlardı, gerçi olsam ya da olmasam kime ne ama o çocuk 750 yıllık Camii'mizi yaptı. Binlerce yıllık tarihi, kültürel birikimimizi ayağa kaldırıyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz, herkesi kucaklıyoruz. Gümrük binamız, onu kurtarıp anılarımızla dolu Çeşme Kent Belleği Müzesi gibi Çeşme Meydanı'nın ortasına çaktık. Bu meydan düzenlemelerini yaparken, birileri, 'Tutun Ekrem Oranı, Çeşme'ye daha fazla zarar vermesin' diyordu. Buradan onlara da selam olsun. Kimseyi ayrıştırmadım. Büyük Çeşme ailemin her bir ferdi, benim kardeşimdir, anamdır, babamdır, ağabeyimdir, ablamdır. Bir dahaki dönem de aynen böyle olacak! Dr. Tayfun Aydemir, nur içinde yatsın. İsmini, evde sağlık hizmetlerimize koyduk. O evde sağlık hizmetleri 30 binden fazla Çeşmeliye dokundu. Çeşme'yi sosyal belediyecilikle tanıştıracağım demiştim, tanıştırdım, çok daha ileriye de götüreceğim, ant olsun! İsmail Ekmekçioğlu ağabeyimiz var, veteriner İsmail… Hepimizde hakkı vardır. Onun adını da bugün itibarıyla 32 bin patili dostumuzun tedavisini yaptığımız Ilıca'daki sokak hayvanları kliniğine verdik. Çok yaşasın İsmail Ekmekçioğlu! Tarım müdürlüğümüzle, çiftçilerimizin yanında durduk. Bu sene ekonomik sebepten tarlasını süremeyen dostumuzun hem tarlasını sürüyoruz hem de tohumunun dikimini ücretsiz yapıyoruz, satın alma garantisiyle… Toprak Mahsülleri Ofisi 1 veriyorsa ÇEŞTUR, 2 veriyor. Bu sene 180 ton karakılçık buğdayından aldık.

"ÇEŞTUR'LARI ARTIRACAĞIZ"

ÇEŞTUR şirketimiz eskiden Urla Belediyesi ile ortaktı. Şimdi yüzde 100'ü Çeşme Belediyesi'nin, Çeşmelinin…. ÇEŞTUR'da 350 gencimiz çalışıyor. Artık 'Alaçatı, paraçatı', 'Çeşme pahalı' yok. Meydan'da 3 liraya çayımızı içebiliyoruz. ÇEŞTUR'ları çoğaltacağız, Ildır'daki ÇEŞTUR'un onayını bugün aldık. Çiftlik'teki açılmak üzere, Petek'lerdeki açılmak üzere."

KÖR GÖRDÜ SAĞIR DUYDU

Kendisine yöneltilen eleştirilere de üstü kapalı cevap veren Oran, "Yaptıklarımızı kör gördü, sağır duydu. Ama duymamakta direnenlere, görmemekte inat edenlere bu meydandan acil şifalar diliyorum. Bizim onlarla kaybedecek vaktimiz yok. Çeşme için büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var ve bunu hep beraber başaracağız" dedi.

KALABALIĞA SESLENDİ

Çeşmelilere seslenen Oran, "Sevdamız Çeşme'ye, benim büyük aileme bir dönem daha hizmet etmek için bugün başvurumu yapıyorum. Tarihi, kumu, denizi, güneşi ama her şeyden önemli güzel yürekli insanlarıyla yeryüzündeki cennet Çeşme'mizi aydınlık yarınlara sizinle beraber taşımaya devam edeceğiz.Sizlere soruyorum; Eko'nuzun yanında mısınız?" dedi.

ÇEŞMELİLER DEVAM DEDİ

Meydandaki coşkulu kalabalıktan 'Evet' sesleri yükselmesi üzerine Oran bu kez de, "Mustafa Kemal'in ışığında, Cumhuriyet aşkıyla, iyi günde kötü günde hep birlikte olmaya devam mı?" sorusunu yöneltti. Kalabalıktan alkışlar eşliğinde 'Devam' yanıtı geldi. Başkan Oran son kez ise kalabalığa, "Sen ben yok biz varız diyerek sevgiyle büyümeye, herkesi kucaklamaya, bizim Eko ile omuz omuza yürümeye devam mı?" sorusunu yöneltti. Bu kez de 'Devam' seslerinin yükselmesi üzerine "O zaman biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.