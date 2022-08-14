Çanakkale haberi! 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' dalış tutkunlarını bekliyor

' Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' dalış tutkunlarını bekliyor

Alan Başkanı Kaşdemir, Lundy ve H.M.S. Louis batıklarına dalış gerçekleştirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 107 yıl önce batan savaş gemilerinden 27 metre derinlikte bulunan Lundy ile 13 metre derinlikte bulunan H.M.S. Louis batıklarına dalış gerçekleştirdi. Tüm dalış tutkunlarını açılan 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na davet eden Alan Başkanı Kaşdemir, deniz dibinde Türk bayrağı açtı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan ve 107 yıl önce batan savaş gemileri, yaklaşık 10 ay önce turizme açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile dalış tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale Savaşları'nın batıkları, 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfediyor. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları, 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tüm dalış tutkunlarını açılan 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na davet etti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daha önce dalış gerçekleştirdiği H.M.S. Majestic Batığı, Helles Barçları, Tuzla Ağı ve Kaptan Franco batıklarının ardından Lundy ve H.M.S. Louis batıklarına dalış gerçekleştirdi. Kaşdemir, dalış sonrası deniz dibinde Türk bayrağı açtı.

Lundy gemisi

1908 yılında İngiltere, Beverley'de üretilmiş olan Lundy gemisi savaştan önce Hull Steam Fishing & Ice şirketine ait balıkçı gemisidir. Smith marka makineye sahip olan gemi 33,6 x 6,5 metre ölçülerindedir. Çanakkale Savaşı öncesinde sivil amaçlı olarak kullanılmasına rağmen savaşın patlak vermesiyle gemiye el konularak Çanakkale'de mayın tarama görevine verildi. 16 Ağustos 1915 tarihinde cephane yüklerken Türk topçusunun ateşinden kaçmak isteyen "Kalyan" adlı gemiye çarparak yara alarak battı. 27 metre derinlikte bulunan gemi, batmasına neden olan kıç kısmındaki hasar dışında bütüncüllüğünü koruyor.

HMS Louis

HMS Louis, Suvla Koyu'nun kuzeyinde, 13 metre derinlikte bulunan batıktır. Çanakkale Savaşı sırasında, 30 Ekim 1915 tarihinde römorkörle çarpışarak hasar aldı, sürüklenerek kuma oturmuş ve kurtarma çalışmaları sırasında parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Kurtarma çalışmaları sadece gece gerçekleştirilmiş ve geminin kullanılmaz olduğunun anlaşılmaması için gemi, çevresindeki kayalık yapı ile uyumlu bir şekilde boyandı ve böylelikle Türk tarafının bu destroyeri hedef alamayacağı düşünüldü. 82 metre boyunda olan geminin 45 metrelik kısmı kumun üzerindedir kalan kısmı ise kumun altındadır. Batığın kum üzerinde kalan ve dalgıçlar için içerisindeki balık ve canlı çeşitliliği ile fotoğraf çekmek için önemli bir noktası olan 4 adet Yarrov tipi kazanı ise iyi durumda bulunuyor.