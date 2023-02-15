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Büyükçekmece'de riskli binalar bir bir yıkılıyor! Hedefte 2 bin 300 bina var, başkan son deprem sonrası resti çekti

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 10 ilde büyük yıkım yaşanırken, uzmanlar İstanbul'da beklenen depremin gerçekleşme olasılığının arttığını iddia etti. Olası senaryoya hazırlanan Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan yapıların yıkımının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün "İlçemizde yıkılması gereken 2 bin 300 civarında bina kaldı. Bu depremden sonra aldığımız karar şu; vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz" diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde riskli olduğu tespit edilen 11 bloklu sitenin yıkım çalışmaları, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün katılımıyla başladı.

Yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza yüce Allahtan rahmet diliyorum, geride kalan yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemiz korkunç bir depremle karşı karşıya ve bundan çok büyük dersler çıkartılacaktır.

Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor

Büyükçekmece'de 1999 yılında meydana gelen depremden sonra, planlar üzerinde hemen Afet İşleri Daire Başkanlığıyla ve buradaki teknik ve bilimsel çalışmalar yapacak arkadaşlarla masaya oturduk, planlarımızı değiştirdik. Yaptığımız planlar sonrasında riskli olduğu tespit edilen binaları yıkmaya başladık. Bugüne kadar 35 bin konutu yeniledik. Bugün arkamızda bulunan 11 blok yıkılıyor, 103 vatandaşımızı daha deprem sıkıntısından kurtarıyoruz.

Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor

Büyükçekmece'de riskli gördüğümüz yıkılması gereken 2 bin 300 civarında bina kaldı. Bu yaşanan depremden sonra anladık ki, vatandaşın gelip bize başvurmasını beklemeyeceğiz. Kanunun bize verdiği yetkiye istinaden eski yönetmeliğe göre yapılan binaları eskiden yeniye doğru yıkmaya devam edeceğiz. İnşallah iki buçuk yıl içerisinde 8 büyüklüğündeki bir depremde yıkılacak bina kalmayacak" şeklinde konuştu.

Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükçekmece Hasan Akgün Yerel Haberler

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Yorumlar (3)

cihad çakır:

Tamam bekleme ama vatandaşıda mağdur etme

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mehmet:

en iyisiniyaaprsanız keyiflerini beklersiniz sonradan birşey olur suç devlete kalıyor çksınlar yıkın candan önemli değil nasıl otururlar anlamıyorum can bu kadar ucuz olmamalı

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Doğuş:

Sayın başkan 30 yıldır aynı yerde belediye başkanısın ama yıktığın binalarda çoğu 30 yıllık. Vatandaş nereye gitsin

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