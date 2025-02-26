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Bursa'dan Artvin'e Cenaze Yolculuğu: Kar Engeline Rağmen

Bursa'dan Artvin'e Cenaze Yolculuğu: Kar Engeline Rağmen
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Bursa'da vefat eden 85 yaşındaki Muzaffer Uzun'un cenazesi, ağır kar şartları nedeniyle brandaya sarılıp iple çekilerek Artvin'in Maden köyüne götürüldü. Bu zorlu yolculuk sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bursa'da vefat eden ve köyüne defnedilmek isteyen yaşlı adamın cenazesini yakınları, kardan yollar kapannıca Artvin'in Maden köyüne brandaya sarıp iple çekerek götürdü.

Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Muzaffer Uzun, vefatının ardından ailesi tarafından defnedilmek üzere Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyüne götürüldü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu 2000 rakımlı Maden köyünde mahalle aralarına iş makinelerinin girememesi nedeniyle cenaze, brandaya sarılıp iple çekilerek köye taşındı. 3 saat süren zorlu yolculukla cenaze köye ulaştırıldı. Cenazenin iple çekilerek taşındığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Köyde kış aylarında nüfusun az olması ve hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür gerçekleştirilemediği öğrenilirken, cenazenin defnedilmesi için çalışma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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