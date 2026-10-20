AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, ilgili kurumların görevlerini sürdürdüğünü belirterek, "Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Çelik, mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için devletin tüm kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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