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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, ilgili kurumların görevlerini sürdürdüğünü belirterek, "Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Çelik, mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için devletin tüm kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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