AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Çelik, mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için devletin tüm kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıntılar geliyor...