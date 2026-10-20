Sezonun iddialı dizisine reytinglerde büyük şok: Erken final yapar

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin paylaştığı "Sevdam Karadeniz" dizisi, 2. bölüm reyting sonuçlarıyla tam anlamıyla hüsrana uğradı. Güçlü rakipleri karşısında ilk 10 girmeyi başaramayan yapımın aldığı düşük oranlar, sosyal medyada erken final yorumlarını beraberinde getirdi.

1. BÖLÜMDE REYTİNGLER DİBİ GÖRDÜ

"Uzak Şehir" ve "Altı Üstü İstanbul" gibi iddialı yapımlarla aynı gün rekabet eden Sevdam Karadeniz, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü ekranlara gelen 2. bölümüyle Total grubunda 1,84 reyting ve yüzde 4,86 izlenme payı alarak bir önceki haftaya göre 0,27 puan düşüş yaşadı. Proje, AB grubunda 1,04 reyting alırken, ABC1 kategorisinde ise 1,58 reyting oranında kaldı.

SOSYAL MEDYADA ERKEN FİNAL SESLERİ

Reyting listesinde beklenen çıkışı yakalayamayan ve alt sıralarda kalan dizi sonrası sosyal medyada izleyicilerden yorumlar gecikmedi. Sonuçları değerlendiren kullanıcılar "Erken final yapar", "Rakipler güçlü, izlenmiyor", "Maalesef yolun sonu çok erken geldi", "Yok tutmadı bu dizi" ve "Haftaya final verirse şaşırmam" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

BAŞROL KRİZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yayın hayatına sancılı başlayan dizi, henüz ekran yolculuğu öncesinde yaşanan oyuncu değişiklikleriyle de dikkat çekmişti. İlk duyurulduğunda Emre Bey ve Aslıhan Malbora’nın başrolde yer alacağı açıklanmış, ancak kısa süre sonra iki isim de projeden ayrılmıştı. Ardından kadroya dahil olan Damlasu İkizoğlu'nun başrolü de uzun sürmemiş ve son olarak Meltem Akçöl ile Erdem Adilce çiftinde karar kılınmıştı.

Kaynak: Haberler.com