Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Orman Yangınına Helikopter ve Uçaklarla Müdahale Ediliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini, karadan da söndürme çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü bildirdi. Yangının etkisiyle oluşan dumanlar da Orhaneli ilçesine doğru yayılıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini, karadan da söndürme çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

İHA muhabirine açıklama yapan Vali Demirtaş, bölgede hafif bir rüzgar olduğunu, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, "10 hava taşıtı yangına müdahale ediyor. Karadan da ekiplerimiz bölgede. 40 dekarlık bir alanda şu anda etkili. Çevirmeye çalışıyoruz" dedi.

Uludağ'ın güney batısında kalan Orhaneli Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarındaki yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Demirtaş Helikopter Orhaneli Bursa Çevre Acil Durum Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title