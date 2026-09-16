Burdur’da yılın Ahisi’nden çırak sitemi: 'Gençler önce ne kadar kazanacağını soruyor'

Burdur'da yılın Ahisi seçilen 74 yaşındaki usta, dedesinden miras kalan mesleğini yıllardır aynı dükkanda sürdürürken, kendisinden sonra bu geleneği devam ettirecek sadece kendi çocuğu olduğunu ifade etti. Çocuk yaşlarda başladığı şekerleme ve ceviz ezmesi imalatında çıraklıktan ustalığa uzanan yılın Ahisi, mesleklerin en büyük sorunlarından birinin yeni neslin geleneksel esnaflık mesleklerine ilgisizliği olduğunu belirtti.

Dedesinin 1930 yılında açtığı dükkanın kapısından çocuk yaşlarda giren Orhan Leblebici (74), yıllar içerisinde burada önce çırak, ardından kalfa ve usta oldu. Bir ömrü aynı mesleğin içerisinde ve geçiren aynı dükkanda çalışan Leblebici, şimdi ise kendisinden önce dedesinin yaptığı gibi mesleğini 4 kuşak olan oğluna devretmeye hazırlanıyor. Ancak yıllardır yetiştirdiği çırakların kendi iş yerlerini açarak mesleğe devam etmesine rağmen yeni çırak bulmakta zorlanıyor. Burdur'un yöresel lezzetlerinden ceviz ezmesi ve şekerleme imalatını sürdüren Leblebici, Ahilik geleneğinin yaşatılması gerektiğini belirtirken, gençlerin meslek öğrenmek yerine ilk olarak ne kadar kazanacağını sormasından yakınıyor.

"Şimdi de bizden sonraki evladımız devam ettiriyor"

Çocukluk yıllarında dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği devam ettirdiğini belirten Orhan Leblebici, "Çocukluğumdan beri, dedem zamanından beri bu adreste şekerleme ve ceviz ezmesi imalatıyla uğraşıyorum. Çocukluğumuzdan beri bu dükkana gelip gitmekteyiz. Zamanında biz de çırak olduk, kalfa olduk, usta olduk. Şimdi de bizden sonraki evladımız devam ettiriyor. Bu şekilde de devam ediyorum" dedi.

"Ahiliği biz de elimizden geldiğince sürdürmeye gayret ediyoruz"

2026 yılının Ahisi seçilen Leblebici, "Sağ olsun arkadaşlarımız bizi münasip görmüşler. Biz de elimizden geldiği kadar bin kusur yıldır devam eden bu Ahilik geleneğini kendi çapımız da ve imkanlar doğrultusunda devam ettirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Ahilik, eline, belinine ve diline sahip olmayı benimsemiş bir teşkilattır. Dünya da hemen hemen başka örneği yoktur. Biz de elimizden geldiğince sürdürmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni nesil bu tür şeylere özellikle ufak meslek erbaplarına ilgi göstermiyor"

Gençlerin iş beğenmedi ve çırak bulamadıklarını ifade eden Leblebici, "Maalesef iş öğrenmeye gelen gençlerimiz yok. Bizim şahsen yetiştirdiğimiz 3-5 çırak kalfa dükkan açtılar. Yeni nesil bu tür şeylere özellikle ufak meslek erbaplarına ilgi göstermiyor. Daha doğrusu bu durum Türkiye'nin kanayan bir yarasıdır. Hazır kazanılmışın basit, ucuz bir şekilde zengin olmanın peşindeler. Çalışıp kazanayım, 3-5 kuruş artırayım, bir şeyler yapayım değil. Bizlere geldiği yok da bir çırak gelse 'ne iş yapacağım' diye sormuyor da 'kaç para vereceksin' diye soruyor. Maalesef bu durum günümüzün bir hastalığı. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Biz şu anda ceviz ezmesinin kilosunu 440 liraya satıyoruz"

Ceviz ezmesi yapımını ve fiyatları hakkında da bilgi veren Leblebici, "3'te 1 şeklinde yapıyoruz. Şeker, irmik ve ceviz. Bunlardan başka bir katkı maddesi yoktur. Tabii ki de şekeri kaynatmak için bir miktar su lazım. Ceviz ezmesi bu üçünün karışımından meydana gelir. Bizim eskiden beri bir ismimiz olduğu için bizi tanıyan bilen müşterilerimiz geliyor. Biz şuanda ceviz ezmesinin kilosunu 440 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı