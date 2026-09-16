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Suudi Arabistan: Hava savunma güçleri Mekke hava sahasına girmeye çalışan İHA'yı imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin Mekke’nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

Tuğgeneral Maliki, şöyle devam etti:

"Bu düşmanca ve terörist girişim, 27 Temmuz 2017'deki balistik füze saldırısının ardından Mekke-i Mükerreme'yi hedef almaya yönelik ikinci girişimdir. Vahyin indiği, risaletim diyarı ve dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslümanın sevgilisi olan kutsal toprakları hedef alma girişiminde bulunmak utanç verici bir eylemdir. Milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtmaya yönelik bu eylem, terörist Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır."

Hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Maliki, "Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Husilerin bu düşmanca ve terörist davranışlarına karşı gerekli ve caydırıcı tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Husilerden Mekke'ye yönelik tehdit iddialarına yalanlama

Husiler, dün, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan'daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Sana'daki askeri bir kaynak, Mekke'ye yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak, Mekke ve kutsal mekanların hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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