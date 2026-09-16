Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 9 Eylül'de Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmeleri ortaya çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre İmamoğlu, devlet kademeleri arasındaki bu teması doğal karşılarken, görüşme için seçilen tarihi eleştirdi.

"GÖRÜŞMEDE HİÇBİR SAKINCA YOK"

Onlar TV ekranlarında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı. Aktarılan bilgilere göre İmamoğlu, bir büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde hiçbir sakınca veya sorun görmediğini ifade etti. Kendi görev süresi boyunca başta metro projeleri ve dış krediler olmak üzere çeşitli kamu yatırımları için Cumhurbaşkanlığı ile zaman zaman diyalog kurmaya çalıştığını hatırlatan İmamoğlu'nun, devlet işleyişi gereği bu tür temasların olağan olduğunu düşündüğü belirtildi.

9 EYLÜL ZAMANLAMASINA ELEŞTİRİ

İmamoğlu'nun görüşmeye dair temel itirazının, buluşmanın içeriğinden ziyade zamanlamasına yönelik olduğu kaydedildi. Temasın 9 Eylül 2026 tarihinde yapılmasının sorunlu olduğunu belirten İBB Başkanı'nın, bu tarihin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle taşıdığı sembolik öneme dikkat çektiği ifade edildi. Görüşmenin aynı güne denk gelmesi nedeniyle Mansur Yavaş'ın partisinin düzenlediği Anıtkabir ziyaretine ve resmi resepsiyonlara katılamadığını hatırlatan İmamoğlu'nun, böylesine önemli bir tarihin Beştepe'de verilen bir fotoğrafa sıkıştırılmaması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

"TARİHİN SORUMLUSU YAVAŞ DEĞİL, ERDOĞAN"

İmamoğlu'nun değerlendirmelerindeki bir diğer dikkat çekici nokta ise randevu takviminin belirlenme sürecine ilişkin oldu. Görüşme talebinin Mansur Yavaş tarafından iletilmiş olmasına rağmen, tarihi belirleyen makamın Beştepe olduğuna işaret eden İmamoğlu'nun, 9 Eylül gününün seçilmesinden Yavaş'ı sorumlu tutmadığı bildirildi. Aktarılan bilgilere göre İmamoğlu, bu tartışmalı zamanlamanın ve kamuoyunda yankı uyandıran fotoğrafın, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinçli siyasi stratejisinin bir sonucu olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Haberler.com