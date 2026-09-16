Haberler

ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin Los Angeles kentinde meydana gelen bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopterinin henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

  • Los Angeles'ın Chatsworth bölgesinde bir otobüs kazasını görüntüleyen haber helikopteri yerel saatle 18.57 sıralarında düştü.
  • Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Los Angeles polisi, FAA ve NTSB kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir otobüs kazasını görüntüleyen haber helikopteri, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

KAZAYI GÖRÜNTÜLERKEN DÜŞTÜ

Olay, Los Angeles'ın San Fernando Vadisi'ndeki Chatsworth bölgesinde meydana geldi. Yerel basında yer alan bilgilere göre bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopteri, yerel saatle 18.57 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterin düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, Los Angeles İtfaiye Departmanı olay yerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Helikopterin neden düştüğü henüz belirlenemezken Los Angeles polisi, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Organize Sanayi Bölgesi'nde intihar! Fabrika önünde hayatına son verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav mesajı
Kim der 54 yaşında! Defne Samyeli'nin bikinili pozlarına aynı yorum yağdı

54 yaşındaki Defne Samyeli'nin bikinili pozu olay oldu
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek

Bir devir resmen kapanıyor